ЕСПЧ присудил компенсацию жительнице Туапсе за избиение ее отца силовиками на ее глазах

Европейский суд по правам человека присудил компенсацию в 25 тысяч евро жительнице Туапсе, отца которой избили на ее глазах правоохранители, передает «Дождь».

Инцидент произошел в 2008 году, когда заявительнице было девять лет. Отец забирал ее из школы, к нему подбежали сотрудники наркоконтроля и ФСБ, повалили на землю и стали избивать. Позже выяснилось, что они проводили «проверочную закупку».

Девочка, увидев это, вышла из машины и закричала, чтобы силовики остановились. В ответ один из них приказал ей закрыть рот и сесть машину, а после удерживал на заднем сидении автомобиля, не давая выйти. После того, как правоохранители ушли, девочка убежала домой. Ее отца обвинили в продаже марихуаны и арестовали.

В решении ЕСПЧ отмечено, что после этого у девочки начались панические атаки, когда она оставалась одна, она перестала общаться с другими детьми, появились проблемы с речью. У нее диагностировали неврологическое расстройство, неврозоподобный энурез и дисфункцию мочевого пузыря.

Произошедшее нанесло девочке «непоправимый психологический вред», а силовики оправдали свои действия тем, что присутствие ребенка при задержании было «непредсказуемым», отметили в «Комитете против пыток». По мнению экспертов, это неубедительное оправдание, поскольку отца девочки задержали после торжественного мероприятия в школе, где он был вместе с дочерью.

ЕСПЧ пришел к выводу, что была нарушена Европейская конвенция по правам человека из-за отказа возбуждать дело в отношении силовиков. Следствие заявило, что у отца девочки не зафиксировали повреждений, и к нему не применяли силу при задержании. Дело в отношении мужчины прекратили в 2009 году в связи с незаконным задержанием.