18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

20:00

"Я Сталина цитирую": Замглавы Роскосмоса рассказал о запрете цитировать Илона Маска

фото ЗакС политика "Я Сталина цитирую": Замглавы Роскосмоса рассказал о запрете цитировать Илона Маска

Первый замглавы Роскосмоса Юрий Урличич во время сессии «Космические технологии для новой промышленной революции» сказал, что ему запрещено цитировать основателя SpaceX Илона Маска, передает ТАСС.

«Мне некоторые товарищи запрещают Маска цитировать, я Сталина цитирую. Кадры решают все - это мы все помним», – ответил он на замечание декана факультета космических исследований МГУ имени Ломоносова Василия Сазонова. Последний заметил, что в презентации Урличича не упоминаются молодые специалисты.

Какие именно «товарищи» запрещают Урличичу цитировать Илона Маска, не уточняется.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин критично высказывался о проектах SpaceX. Так, в феврале он заявил, что американская компания в ближайшее время не сможет создать ракетные двигатели лучше российских. До этого в ноябре 2018 года Роскосмос упомянул Маска среди причин низкого экспорта.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


20:44    
лопушня, скоро Маск вас закопает, а вы так и будете на своего сралина наяривать!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
20:54 Ленобласть введет мораторий на строительство опасных промышленных объектов

20:28 Осужденный фигурант "московского дела" Жуков пожаловался на условия содержания в СИЗО

20:00 "Я Сталина цитирую": Замглавы Роскосмоса рассказал о запрете цитировать Илона Маска   1

19:29 Минюст признал чешскую организацию "Человек в беде" нежелательной в России

19:02 Муниципал: Суд привлек Горизбирком к делу об отмене выборов на УИК №2094 в МО «Купчино»

18:59 ЕСПЧ присудил компенсацию жительнице Туапсе за избиение ее отца силовиками на ее глазах

18:27 Беглов предложил урезать субсидии на общественный транспорт на 2020 год

18:25 Муниципал: Суд привлек пять мундепов МО «Купчино» к делу об отмене выборов на УИК 2092

17:54 Найденный при поиске останков аспирантки СПбГУ череп оказался учебным пособием

17:29 Власти Подмосковья готовы потратить 1,2 млрд рублей на самопиар в СМИ

17:27 Смольный сократит на час время приема уведомлений о митингах

16:57 Прокуратура Москвы сочла обоснованным приговор Константину Котову по "дадинской" статье

16:28 Муниципал: Депутаты всех фракций МО "Гражданка" раскритиковали проект муниципального бюджета

15:59 Ковалев попросил прокурора найти источник критических публикаций в адрес Вишневского   2

15:25 Песков счел цензурой идею пускать россиян в интернет по паспорту

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru