Суды по отмене выборов в Купчино: Два УИКа, ТИК, погоня и истец

В день выборов одни из самых скандальных историй происходили во Фрунзенском районе. Сейчас в суде кандидат в мундепы МО «Купчино» от «Яблока» Олег Куликов продолжает оспаривать результаты выборов по 218 избирательному округу. Иски к территориальному избиркому №23 и участковым комиссиям №2092 и №2094 Фрунзенский районный суд рассматривал 12 ноября. На стороне Куликова в суде выступает член ТИК, а интересы территориального избиркома представляет нанятый адвокат.

Заседания по искам Куликова прошли один за другим. Состав участников на них не менялся: те же представители сторон, тот же прокурор, те же слушатели. Адвокат Куликова в процессах – член ТИК №23 от «Яблока» Дмитрий Мацедонский. Саму же территориальную комиссию защищает юрист Иван Попов. Он сообщил корреспонденту ЗАКС.Ру, что до завершения процессов не хотел бы их комментировать.

Истец с прессой общался охотнее. Он рассказал ЗАКС.Ру, что требует отменить результаты выборов на участке №2092 из-за недействительных, по его мнению, итоговых протоколов. Их было два, уточнил экс-кандидат.

- Первый экземпляр протокола подписан не большинством членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Это является прямым основанием для признания его недействительным. Данные в систему ГАС «Выборы» введены со второго экземпляра протокола, они немного отличаются. Как такового пересчета не было. Просто почему-то его позже составили – через пять часов, когда уже комиссия закончила свою работу. Во втором экземпляре протокола проставлена подпись за члена избирательной комиссии с правом решающего голоса Полину Гусеву. То есть за нее кто-то расписался. Соответственно, этот протокол тоже является недействительным, - заявил Куликов.

Во время заседания по УИК №2092 Мацедонский предложил выслушать показания свидетеля члена УИК Гусевой. Она может рассказать, что не ставила подпись под итоговым протоколом, уточнил Куликов.

Попов попросил перенести опрос Гусевой на следующее заседание – ему необходимо подготовить для нее вопросы. Также представитель ТИКа попросил суд привлечь как заинтересованных лиц муниципальных депутатов, которые избрались по 218 округу. Это единороссы Ирина Алимова, Радик Зарипов, Алексей Пониматкин, Анна Скорописова и Константин Филимонов. Судья ходатайство одобрила и предложила перенести выступление свидетеля на следующее заседание.

Также судья Елена Попова сообщила, что ей поступил ответ от 27 отдела полиции. Там 9 сентября Куликов написал заявление на нарушения на выборах. По словам судьи, в полиции сообщили, что материалы дела переданы в следственный отдел по Фрунзенскому району. Но там никаких бумаг по делу нет, заявил экс-кандидат.

- В следственном отделе утверждают, что материалов проверки по КУСПу (книга учета заявлений и сообщений о преступлениях – прим. ЗАКС.Ру), по моему заявлению из 27 отдела полиции им не поступило, - рассказал Куликов.

- Не поступало? – переспросила судья.

- Да, - подтвердил истец.

После таких сообщений судья Попова решила запросить у отдела полиции и следственного органа материалы дела. «Где же находятся материалы проверки?» - задалась вопросом судья.

На участке №2094, по словам Куликова, члены участковой комиссии отказывалась показывать списки избирателей. Экс-кандидату со своей командой удалось взглянуть только на один – в них были оставлены пустые графы, рассказал «яблочник». Он добавил, что при этом председатель участкового избиркома озвучивал якобы итоговые цифры по избирателям. Куликов считает, что часть бюллетеней были вброшенными – они лежали в урнах свернутой стопкой.

До подведения итогов муниципальных выборов в ночь на 9 сентября все же не дошло, утверждает Куликов. Он пояснил, что двое неизвестных мужчин с боем забрали списки избирателей, а сами бюллетени неопечатанными увезли председатель ТИК №23 Михаил Левин и действующий тогда глава МО «Купчино» Михаил Черепанов.

- Приехал председатель территориальной избирательной комиссии №23 Левин, приехал глава муниципалитета «Купчино» Черепанов. Всю эту ситуацию они видели: что похищена избирательная документация, что не произведен подсчет бюллетеней по муниципальным выборам. Тем не менее они дали указания председателю участковой комиссии Хавину собрать неподсчитанные бюллетени. И в неопечатанном виде они это всё забрали и уехали в ТИК. Это было где-то в 4:30 утра, а в 4:49 в территориальной комиссии появился итоговый протокол, - рассказал «яблочник».

Он добавил, что у него есть видеозаписи со всем произошедшем: и с нападением неизвестных на УИК, и с появлением итогового протокола.

Также Куликов сообщил, что он смог получить видеозаписи с внешних камер наблюдения. На них видно, как до нападения неизвестных мужчин на избирательный участок с ними на улице разговаривают два члена УИК, рассказал экс-кандидат.

По его словам, с видеодоказательствами суд знакомился на прошлом заседании. При этом, представитель ТИКа заявил, что не доверяет этим видео – якобы неизвестно их происхождение. Судья на заседании 12 ноября заявила, что получила видео от Горизбиркома с УИК №2094. Однако записи истца и записи ГИКа на суде не сверяли.

- Есть видеозапись с нашей стороны, есть видеозапись, полученная судом. Возможно они отличаются… Мы же для этого откладывались! Никому в голову не приходит их сравнить, потому что все понимают, что это одна и та же видеозапись, - считает представитель Куликова Мацедонский.

Помимо этого, адвокат ТИКа Попов попросил привлечь пять мундепов к делу как заинтересованные лица. Это те же депутаты, что и в деле по УИК №2092. Судья ходатайство одобрила и привлекла как заинтересованное лицо еще и Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. Из-за включения в дело новых лиц рассмотрение и этого дела перенесли. Заседания и по УИК №2092, и по УИК №2094 назначили на 9 декабря.

Мацедонский уверен, что ТИК намерено затягивает процесс. Адвокат истца в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что дело по УИК №2094 можно было завершить ещё на прошлом заседании после просмотра видео.

- Затягивание идет под различными предлогами, которые я, как практикующий юрист, считаю надуманными во многом. Всё это можно было сделать гораздо быстрее и раньше, - сказал представитель истца.

В беседе с Куликовым Мацедонский пошутил: «Как думаешь, с декабря заседание на какой январь перенесут: в 2020 году или в 2021?».

София Саттарова

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