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9:59

ФСБ опасается утечек из создающейся единой базы персональных данных

фото ЗакС политика ФСБ опасается утечек из создающейся единой базы персональных данных

Федеральная служба безопасности раскритиковала законопроект о создании цифровых профилей россиян, опасаясь высокого риска утечки информации о силовиках и судьях, пишет «Коммерсантъ».

По мнению ФСБ, законопроект не соотносится с принципами действующего закона «О персональных данных», поскольку «не содержит конкретных целей, для достижения которых предусматривается обработка персональных данных в предлагаемом объеме».

«Обработка данных в рамках единой инфраструктуры значительно повышает риски их неправомерного сбора и распространения, а также разглашения информации о лицах, подлежащих государственной защите», – подчеркивается в письме главы службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергея Беседы начальнику государственно-правового управления президента РФ Ларисе Брычевой. К категории «подлежащих» госзащите относятся, в том числе, судьи, прокуроры, следователи, представители силовых ведомств и их близкие.

Законопроект о создании цифровых профилей граждан правительство внесло на рассмотрение в Госдуму в июле. По задумке, в эти профили будут вносить полные имена россиян, даты, место рождения и смерти, номера СНИЛС, ИНН, данные о семейном положении и родственных связях.

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