Путин наградил Бориса Ротенберга орденом Александра Невского

Президент Владимир Путин наградил орденом Александра Невского бизнесмена Бориса Ротенберга, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Ротенберг награжден как гендиректор некоммерческого партнерства «Общество содействия развитию спортивных видов единоборств "Отечество"» в Петербурге. Награда ему присвоена за «заслуги в развитии физической культуры и спорта, активную общественную деятельность».

С той же формулировкой, но орденом Почета, награжден Михаил Рахлин, президент петербургской региональной общественной организации «Клуб Дзюдо Турбостроитель». Михаил Рахлин – сын Анатолия Рахлина, первого тренера Путина по дзюдо, у которого президент тренировался в детском возрасте.

Орденом Александра Невского награждаются граждане, замещающие должности госслужбы, за особые заслуги в деле госстроительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты. Также им могут быть отмечены россияне за высокие личные достижения в экономике, науке, культурной, образовательной и других сферах.