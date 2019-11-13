Макаров не дал Резнику поговорить о репрессиях с кандидатом на должность мирового судьи

Депутат Законодательного собрания Максим Резник на заседании парламента 13 ноября попытался задать вопрос кандидату на должность мирового судьи Александре Пономаревой. Резник отметил, что обычно отказывается от голосования за назначения мировых судей - так как видит, как работает судебная система. Сам вопрос касался репрессий, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

- Александра Александровна, как вы считаете, есть ли сейчас в Российской Федерации политические репрессии? То есть сажают ли людей..., - начал депутат.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров несколько раз перебивал Резника, пока тот пытался завершить свою реплику. В итоге лидер петербургского отделения "Единой России" и глава городского парламента снял вопрос Резника, избавив будущую судью Пономареву от необходимости говорить о репрессиях, и попросил депутатов приступить к голосованию.

София Саттарова

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