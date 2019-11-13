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10:58

Журналиста "Черновика" оставили под арестом до января

фото ЗакС политика Журналиста "Черновика" оставили под арестом до января

Советский суд Махачкалы продлил срок ареста редактору газеты «Черновик» Абдулмумину Гаджиеву по делу о финансировании терроризма до 13 января 2020 года, передает «МБХ медиа».

Гаджиев в последнем слове в суде заявил о своей «абсолютной невиновности». Он подчеркнул, что не имеет «абсолютно никакого отношения» к террористической деятельности.

«Честно говоря, за последние пять месяцев я не устаю поражаться полной недееспособности судейского корпуса Дагестана. У меня такое ощущение, что судебная власть исчезла. Остались только законодательная и исполнительная», - сказал Гаджиев.

Гаджиева задержали в июне по обвинению в финансировании терроризма. Дело связано с благотворительным фондом «Ансар», который связывают с исламским проповедником Абу-Умаром Саситлинским. Последнего считают вербовщиком запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство». Адвокат Гаджиева сообщал, что его подзащитного задержали по подозрению в переводе денег на счета проповедника.

Главный редактор «Черновика» Маирбек Агаев назвал обвинения «абсурдными», а арест журналиста – «попыткой отдельных представителей силового блока повлиять на редакционную политику независимых изданий или же закрыть их».

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