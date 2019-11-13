Резник с трибуны ЗакСа призвал подписывать петицию против руководства СПбГУ

Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник на заседании 13 ноября выступил за отставку руководства Санкт-Петербургского государственного университета, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Петицию с требованием смены руководства вуза подписали уже более 71 тысячи человек, отметил Резник. По словам депутата, недавно темой вуза был только его планируемый переезд в Пушкинский район, и тогда говорили о попытке университета с помощью переезда уйти от реальных проблем. Резник добавил, что произошедшая трагедия делает ситуацию вокруг вуза еще более сложной и придает ей эмоциональный характер.

– Сейчас эмоции, крайности... Кто-то говорит, что это вообще крайний случай и нет никакой связи. Кто-то договаривается до того, что все историки, реконструкторы, чуть ли не все преподаватели такие... Я даже не знаю, как слово подобрать. Под эти кампании подверстывается совершенно мерзкая история и пропаганда против нашего коллеги [депутата от «Яблока» Бориса] Вишневского. Этой мерзости и грязи противостоять невозможно. И университет тоже во всем этом может утонуть, – считает Резник.

Депутат призвал добиться отставки руководства университета. Именно оно виновато в проблемах вуза, считает парламентарий.

Напомним, ранее все корпусы СПбГУ предложили перенести в Пушкинский район под Петербургом. Студенты, преподаватели и общественность выступили против переезда.

Преподаватель СПбГУ, историк Олег Соколов арестован по делу об убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко, с которой он сожительствовал. Его задержали 9 ноября, достав в состоянии алкогольного опьянения из Мойки с пакетом и рюкзаком, в которых оказались части тела. После этого в его квартире нашли расчлененный труп женщины. Соколов признался в содеянном.

София Саттарова

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