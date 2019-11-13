Прогноз развития Петербурга будут публиковать в интернете в течение 10 дней после принятия

Законодательное собрание одобрило в первом чтении поправки к закону о стратегическом планировании Петербурга, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Согласно изменениям, после принятия проекта социально-экономического развития города власти должны опубликовать его в течение 10 дней. Это относится как к долгосрочному, так и к среднесрочному периоду.

Законопроект представил депутат Денис Четырбок. Его коллега Алексей Ковалев поинтересовался, предполагается ли установить в законе ответственность за нереализованные прогнозы. Четырбок ответил, что сейчас в России уже не эпоха плановой экономики. Речь может идти только о политической ответственности, когда человек сам уходит в отставку, считает автор законопроекта. Он уточнил, что в тексте проекта и поправках к нему никакая ответственность не предусмотрена.

По "Стратегии 2035" ближайшие 16 лет главными направлениями развития Петербурга должны стать преобразование человеческого капитала, повышение качества городской среды и обеспечение устойчивого экономического роста.

Ранее документ, на разработку которого ушло порядка 50 млн рублей, неоднократно критиковали в ЗакСе. Депутаты называли его "обманом" и "веселыми картинками" и говорили, что он слишком оторван от реальности.

В 2014 году в городе была утверждена "Стратегия 2030", но позже из-за вступивших в силу "майских указов" Владимира Путина и "четвертой индустриальной революции" ее признали недостаточно актуальной.

София Саттарова

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