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11:29

Амосов жалеет, что Беглов не отозвал "Стратегию 2035"

фото ЗакС политика Амосов жалеет, что Беглов не отозвал "Стратегию 2035"

Во время обсуждения законопроекта, предусматривающего публикацию "Стратегии 2035" на сайте правительства, на заседании Законодательного собрания 13 ноября депутат Михаил Амосов призвал "Единую Россию" более серьезно подходить к разработке и обсуждению документов о социально-экономическом развитии региона.

"Стратегия 2035" была разработана еще при бывшем губернаторе Георгии Полтавченко, а обсуждалась депутатами и принималась уже при врио градоначальника Александре Беглове в октябре-декабре 2018 года.

- К сожалению, тогда исполняющий обязанности губернатора Беглов не отозвал эту стратегию. Благодаря голосам фракции "Единая Россия" она была принята, что тоже, на мой взгляд, достойно сожаления, - напомнил депутат фракции "Яблока".

Амосов напомнил, что принятию "Стратегии 2035" предшествовало бурное обсуждение в ЗакСе, во время которого документ подвергался жесткой критике со стороны депутатов. Они называли его "обманом" и "веселыми картинками" и говорили, что он слишком оторван от реальности. Парламентская комиссия по городскому хозяйству тогда высказала мнение, что проект не может быть положен в основу Генплана. 

- По-моему, действующий документ был подготовлен для галочки, чтобы отчитаться перед федеральным центром, - считает Михаил Амосов. - Он не отвечает ни на один серьезный вопрос. Не говорится, что нам делать с провалившимися программами реновации хрущевок, что мы думаем о перспективах развития морского порта Петербурга... Что мы собираемся делать с общественным транспортом? У нас проводится транспортная реформа, а она вообще-то никак не предусмотрена стратегией социально-экономического развития. В общем, это пустой ненужный документ. Нам надо подумать не только о том, чтобы публиковать пустой и ненужный документ, глупость которого теперь будет ясна всем горожанам, но и добиться того, чтобы обсуждение этого документа проходило на принципиально ином уровне. 

Депутат указал, что стратегию разрабатывает даже не правительство, а всего лишь уполномоченный орган правительства, и к его созданию не привлекается общество и эксперты. Амосов поддержал законопроект, предусматривающий публикацию документа о стратегическом планировании, но призвал "Единую Россию" изменить свое отношение к разработке столь важного для будущего Петербурга документа.

- Подход к его созданию должен быть принципиально другим. Не для галочки. А для настоящего дела. Чтобы ответить на то огромное количество вопросов, которые существуют в нашем городе, - заключил представитель фракции "Яблоко".

"Стратегия 2035" пришла на смену "Стратегии 2030", принятой в 2014 году. На разработку документа ушло порядка 50 млн рублей. По "Стратегии 2035" ближайшие 17 лет главными направлениями развития Петербурга должны стать преобразование человеческого капитала, повышение качества городской среды и обеспечение устойчивого экономического роста.


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