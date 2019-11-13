Комитеты Госдумы рекомендовали принять закон о работе и штрафах СМИ-иноагентов

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал принять во втором чтении законопроект о регулировании работы зарубежных СМИ-иноагентов, который в том числе позволяет наделять этим статусом сотрудничающих с ними журналистов, передает ТАСС.

Глава комитета Леонид Левин уточнил, что Минюст получит полномочия по ведению реестра СМИ, «выполняющих функции иностранного агента». Ранее ведомство занималось этим в соответствии с указом президента, уточнил он. Теперь, согласно поправкам, Минюст по согласованию с МИД РФ будет принимать решения о включении или исключения СМИ из реестра иноагентов.

Также среди поправок – пункт о признании физического лица или российского юрлица иноагентом, если оно сотрудничает с иностранным СМИ, признанным иноагентом.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять законопроект о штрафах за нарушение порядка деятельности СМИ в статусе иноагента, передает «Интерфакс». Согласно поправке, законопроект должен вступить в силу с 1 февраля 2020 года.

Согласно проекту закона, нарушение со стороны «иноагента» повлечет за собой штраф в 10 тысяч рублей – для граждан, 50 тысяч – для должностных лиц и 500 тысяч рублей – для юридических. Повторное нарушение будет наказываться штрафами в 50 тысяч, 100 тысяч и 1 млн рублей для граждан, должностных лиц и юрлиц соответственно. Грубое нарушение порядка работы СМИ-иноагента будет грозить штрафом для граждан в 100 тысяч рублей или арестом на 15 суток, для должностных лиц – штрафом в 200 тысяч рублей, для юрлиц – 5 млн рублей.Грубым нарушением будет считаться неоднократное нарушение порядка работы СМИ-иноагента – более двух раз в течение года.

Ранее поправки к законопроекту о признании иноагентами граждан предложили в Совете Федерации. По задумке сенаторов, физлиц-иноагентом будут привлекать к административной ответственности, а признавать таковыми можно будет и блогеров.