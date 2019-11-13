Депутаты одобрили установку мемориальной доски Борису Стругацкому

Депутаты Законодательного собрания на заседании 13 ноября приняли законопроект об установке мемориальной доски писателю Борису Стругацкому, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ одобрили в первом чтении.

Согласно законопроекту, доску установят на доме 4А по улице Победы для «увековечения памяти выдающегося советского и российского писателя». Инициативу подготовила комиссия по образованию, культуре и науке.

Напомним, ранее Смольный запросил справку о том, что Борис Стругацкий был писателем. В ведомстве пояснили, что это формальная процедура.

София Саттарова