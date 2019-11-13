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11:51

Депутаты одобрили установку мемориальной доски Борису Стругацкому

фото ЗакС политика Депутаты одобрили установку мемориальной доски Борису Стругацкому

Депутаты Законодательного собрания на заседании 13 ноября приняли законопроект об установке мемориальной доски писателю Борису Стругацкому, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ одобрили в первом чтении. 

Согласно законопроекту, доску установят на доме 4А по улице Победы для «увековечения памяти выдающегося советского и российского писателя». Инициативу подготовила комиссия по образованию, культуре и науке.

Напомним, ранее Смольный запросил справку о том, что Борис Стругацкий был писателем. В ведомстве пояснили, что это формальная процедура. 

 

София Саттарова

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