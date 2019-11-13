Глава УФСИН по Ростовской области задержан по подозрению в разглашении гостайны

Глава управления ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев и его заместители задержаны по подозрению в разглашении гостайны, передает «Интерфакс» со ссылкой на замдиректора ФСИН Валерия Максименко.

Перед этим источник сообщил о проверке Даххаева и двух его заместителей по делу о взяточничестве. Сообщалось, что на рабочих местах проведены обыски.

Максименко не уточнил деталей дела и статуса офицеров в нем. При этом он заявил, что «можно прогнозировать» предъявление обвинений по статье, связанной с коррупцией.

Даххаев был назначен на должность главы ростовского управления ФСИН в июле 2018 года, перед этим он в течение года был исполняющим обязанности главы. До его прихода в управлении уже был скандал, связанный с получением взятки. Замначальника ГУ ФСИН Сергея Ральникова заподозрили в получении 2 млн рублей. Предшественник Даххаева, Сергей Смирнов, был уволен и задержан в рамках этого дела, в июне 2018 года он умер в СИЗО.