Росгвардия открестилась от инцидента с полицейским, ударившим в живот задержанную на акции протеста  

Росгвардия в ответ на запрос о полицейском, который ударил в живот Дарью Сосновскую при задержании на акции 10 августа в центре Москвы, сообщила, что указанные в обращении лица не являются сотрудниками ведомства, сообщили в «Зоне права».

Материалы переданы из Росгвардии в главное управление собственной безопасности МВД России. В ведомство они поступили по инициативе Следственного комитета. Почему служебной проверкой по жалобе на полицейского должна была заняться Росгвардия, не уточнялось.

В «Зоне права» уточнили, что в Басманном суде Москвы зарегистрировали жалобу Сосновской на бездействие СК. Жалоба была подана в октябре, спустя три месяца после регистрации заявления в Следкоме.

10 августа при задержании после согласованной акции в Москве Сосновскую ударил в живот один из правоохранителей, который вел ее к автозаку. Вскоре СМИ назвали имя полицейского, предположительно сделавшего это. В МВД отрицают его причастность к произошедшему. Личность полицейского неизвестна до сих пор.