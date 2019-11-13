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13:29

Росгвардия открестилась от инцидента с полицейским, ударившим в живот задержанную на акции протеста  

фото ЗакС политика Росгвардия открестилась от инцидента с полицейским, ударившим в живот задержанную на акции протеста  

Росгвардия в ответ на запрос о полицейском, который ударил в живот Дарью Сосновскую при задержании на акции 10 августа в центре Москвы, сообщила, что указанные в обращении лица не являются сотрудниками ведомства, сообщили в «Зоне права».

Материалы переданы из Росгвардии в главное управление собственной безопасности МВД России. В ведомство они поступили по инициативе Следственного комитета. Почему служебной проверкой по жалобе на полицейского должна была заняться Росгвардия, не уточнялось.

В «Зоне права» уточнили, что в Басманном суде Москвы зарегистрировали жалобу Сосновской на бездействие СК. Жалоба была подана в октябре, спустя три месяца после регистрации заявления в Следкоме.

10 августа при задержании после согласованной акции в Москве Сосновскую ударил в живот один из правоохранителей, который вел ее к автозаку. Вскоре СМИ назвали имя полицейского, предположительно сделавшего это. В МВД отрицают его причастность к произошедшему. Личность полицейского неизвестна до сих пор. 

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15:29    
14:38 "Большинству нормального населения" облегчиться на твою "ненависть" и твоё "опротивели". Пока оно (большинство) неодобрительно наблюдает изменения в своём реальном уровне жизни и действия правительства по этому поводу. А кто и когда огребёт от этого "большинства" - выяснится позже.

14:38    
От ненависти к этим уродам на митингах со стороны большинства нормального населения, метелить их будут граждане , уже не меняя одежды, добровольно, без оплаты и с большим удовольствием.  Опротивели суки ! Пусть "пострадавшие" их ищут и орут о самосуде.

14:01    
Получается, что в разгонах митингов участвуют ряженые "полицейские", в карнавальном обмундировании?

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