Макаров вспомнил об "отрицателях Отечества" перед днем призывника

Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров на брифинге 13 ноября напомнил журналистам, что 15 ноября отмечается всероссийский день призывника, и заявил, что военные люди должны видеть уважение от окружающих людей.

По мнению спикера, военные имеют полное право «говорить от имени государства».

– Люди, которые говорят от имени государства. Имеют полное на это право, потому что посвящают свою жизнь служению. Те, кто избегает этого, прячутся во время призыва, это просто-напросто отрицатели своего Отечества, – заявил спикер ЗакСа.

Также спикер отметил, что из-за сложившейся геополитической ситуации армия и флот должны быть сильными. Он напомнил слова Александра III о том, что у России только два союзника: армия и флот.

Это не первый раз, когда Макаров заявляет об уклонистах как об «отрицателях отечества». В феврале он заявлял, что не прошедшие военную службу мужчины отрицают «уникальный генетический код победителя», о котором спикер ЗакСа повторяет постоянно – даже благодаря бывшего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко за работу.

Называл спикер «отрицателем своего отечества» и корреспондента «Эха Москвы в Петербурге» Сергея Кагермазова, которого из-за его критических статей о Макарове лишили доступа в Заксобрание Петербурга. Макаров в 2017 году после неудобных вопросов Кагермазова о зарплате посоветовал журналисту сходить в армию, и после этого его пытались забрать в армию, приходя с повестками, а осенью – осаждая его квартиру, несмотря на то, что Кагермазов добился разрешения на альтернативную гражданскую службу.

София Саттарова

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