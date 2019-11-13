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14:01

Макаров вспомнил об "отрицателях Отечества" перед днем призывника

фото ЗакС политика Макаров вспомнил об "отрицателях Отечества" перед днем призывника

Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров на брифинге 13 ноября напомнил журналистам, что 15 ноября отмечается всероссийский день призывника, и заявил, что военные люди должны видеть уважение от окружающих людей.

По мнению спикера, военные имеют полное право «говорить от имени государства».

– Люди, которые говорят от имени государства. Имеют полное на это право, потому что посвящают свою жизнь служению. Те, кто избегает этого, прячутся во время призыва, это просто-напросто отрицатели своего Отечества, – заявил спикер ЗакСа.

Также спикер отметил, что из-за сложившейся геополитической ситуации армия и флот должны быть сильными. Он напомнил слова Александра III о том, что у России только два союзника: армия и флот.

Это не первый раз, когда Макаров заявляет об уклонистах как об «отрицателях отечества». В феврале он заявлял, что не прошедшие военную службу мужчины отрицают «уникальный генетический код победителя», о котором спикер ЗакСа повторяет постоянно – даже благодаря бывшего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко за работу.

Называл спикер «отрицателем своего отечества» и корреспондента «Эха Москвы в Петербурге» Сергея Кагермазова, которого из-за его критических статей о Макарове лишили доступа в Заксобрание Петербурга. Макаров в 2017 году после неудобных вопросов Кагермазова о зарплате посоветовал журналисту сходить в армию, и после этого его пытались забрать в армию, приходя с повестками, а осенью – осаждая его квартиру, несмотря на то, что Кагермазов добился разрешения на альтернативную гражданскую службу.

София Саттарова


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15:34    
Можно не соглашаться со спикером в его упорном нежелании видеть Кагермазова в ЗАКСе, но он прав в одном: в нынешнее время россияне могут надеяться только на армию и флот.

14:57   Дежавю  
ХАЛДЕЙСКАЯ ПЕСНЯ
                              Царь Халдейский
                                   (соло)
                      У меня ли не житье!
                      Всё казенное - мое.
                      Государство - это я,
                      И над всеми власть моя.
                              Халдейские люди
                            А у нас-то вот житье!
                            Что встаем, то за вытье.
                            Мы несем во все места,
                            А мошна у нас пуста.
                              Халдейский царь
                            Не пойти ль мне на войну
                            В чужедальную страну,
                            Злата, серебра добыть,
                            Чтоб еще богаче быть?
                              Халдейские люди
                            Собирают нашу рать.
                            Знать, нам время умирать.
                            Нас погонят на войну
                            За халдейскую казну.
                              Халдейский царь
                            Что там? Вздумали роптать?
                            Стройся, верная мне рать!
                            Поострей точи мечи!
                            Бей! коли! руби! топчи!
                            Март 1907
     Федор  Сологуб (настоящее имя - Федор Кузьмич Тетерников) (1863-1927)

14:45   Бордунов  
А что можете вспомнить или рассказать вы , кроме  говнометания? Так и видятся  ухмылки гамадрилов на ваших мордах с их же интеллектом после отправки коммента.

14:32    
СКОРО старичок вспомнит КАК ЗИМНИЙ БРАЛ

14:29    
Расскажи, Фимыч, как вы с Путиным и Бегловым отрицали Отечество в 1991.

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