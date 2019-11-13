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14:27

Экс-бухгалтер "Седьмой студии": Они хотели сделать из меня козла отпущения

фото ЗакС политика Экс-бухгалтер "Седьмой студии": Они хотели сделать из меня козла отпущения

Бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева заявила, что ее взяли на работу, чтобы взвалить на нее вину за возможные проблемы с законом, передает РИА «Новости».

В Мещанском суде Москвы проходит заседание, на котором заслушиваются показания свидетелей по делу «Седьмой студии». Масляева, отвечая на вопрос прокурора, сказала, что ее позвали на проект как хорошего бухгалтера.

«Но потом я сопоставила все факты, подумала. Я человек из провинции, ранее судима. Они хотели меня привлечь, сделать из меня козла отпущения», - заявила Масляева.

Среди фигурантов дела – режиссер Кирилл Серебренников, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и директор РАМТ Софья Апфельбаум. Их обвиняли в растрате выделенных на постановку спектаклей бюджетных средств. Своей вины фигуранты не признавали, утверждая, что Масляева оговорила их. Из материалов следовало то, что сотрудники театра похитили 133 млн рублей государственных денег, выделенных на проект «Платформа». 

Финансовая экспертиза показала, что рыночная стоимость проекта «Платформа» составляла 260 млн рублей, а с учетом налогов и иных затрат превысила 300 млн. При этом Минкульт выделил из госбюджета на его реализацию только 216 млн. Таким образом, проект окупился за счет личных вложений подсудимых.

Масляева была единственной из фигурантов дела, кто признал вину и заключил сделку со следствием. В сентябре суд постановил вернуть ее дело в прокуратуру из-за многочисленных ошибок в обвинительном заключении. Однако в октябре Мосгорсуд отменил это решение.

Дело «Седьмой студии» направлено на новое рассмотрение. В начале ноября суд отказался взять с фигурантов подписку о невыезде.

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