За Муринский парк вступился вице-спикер ЗакСа Дроздов

Депутаты Законодательного собрания Петербурга из фракции "Единой России" Анатолий Дроздов, Галина Назарова, Вера Сергеева и Владимир Носов неожиданно примкнули к рядам оппозиционеров, уже долгое время защищающих территорию Муринского парка от строительства второго спортивного комплекса “Нова Арена”. Парламентарии решили направить губернатору Александру Беглову запрос для получения информации о том, кто разрабатывает концепцию развития парка.

С трибуны ЗакСа 13 ноября проект запроса представлял вице-спикер Анатолий Дроздов. По его словам, в адрес депутатов поступила почти сотня обращений граждан с просьбой защитить Муринский парк. Чиновники комитета по контролю за имуществом сообщили Дроздову, что рабочая группа рекомендовала скорректировать границы и площадь зоны зеленых насаждений на этом участке, а итоговое решение будет принято с "учетом концепции развития парка". Теперь единороссы желают узнать, кто эту концепцию разрабатывает.

Прежде в защиту Муринского парка в основном высказывались депутаты оппозиционных фракций городского парламента. В частности, представители фракции "Яблока" Михаил Амосов, Борис Вишневский и Надежда Тихонова из "Справедливой России".

Запрос единороссов депутаты Законодательного собрания поддержали большинством голосов.

Иная участь постигла запрос представительницы "Справедливой России" Надежды Тихоновой. Депутат заявила о необходимости приостановить работы у спортивно-концертного комплекса "Петербургский". По ее словам, архивный комитет сообщил ей, что дата окончания возведения комплекса - 27 декабря 1979 года. Таким образом в декабре наступит срок, когда СКК можно включить в перечень выявленных объектов культурного наследия, пояснила парламентарий. Тихонова предложила отправить запрос губернатору Петербурга с просьбой не допустить проведение работ в здании. Запрос поддержали лишь восемь из пятидесяти депутатов.

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