По делу об угрозах судье Мосгорсуда задержаны трое человек

Следственный комитет сообщил о задержании Евгения Ерзунова, которого подозревают в угрозе убийством и причинением вреда здоровью судье Мосгорсуда.

О каком именно судье идет речь, в СК не уточняют. В конце сентября в Мосгорсуде заявили о травле в отношении судьи Алексея Криворучко, который приговорил к реальному сроку заключения фигуранта «московского дела», актера Павла Устинова. Суд заявил сообщениях в соцсетях, которые «содержали как обоснованную, так и недопустимую критику в адрес судебной системы, а в ряде случаев сводились к откровенной травле председательствующего по делу судьи».

Ерзунов стал третьим задержанным по делу об угрозах судье Мосгорсуда. Показания на него дал еще один задержанный, Сергей Половец. Он назвал Ерзунова «непосредственным автором поста», из-за которого возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 280 и ч. 1 ст. 296 УК РФ (осуществление экстремистской деятельности и угрозы убийством в адрес судьи).

Кроме Ерзунова и Половца, задержан Алексей Вересов. Его обвинили из-за комментария в адрес Криворучко, где тот рекомендует судье навредить себе, передает «МБХ медиа». Половцу вменили репост чужого сообщения, в котором есть слова о смерти. Сообщается, что Вересов признал вину.

16 сентября Устинова приговорили к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в том, что он якобы вывихнул плечо сотруднику Росгвардии, сопротивляясь при задержании. При этом есть видеозапись, доказывающая, что Устинов стоял у метро и к нему самому применили физическую силу. Суд, вынося приговор, отказался удовлетворить ходатайство о просмотре видеозаписи. После общественного резонанса при рассмотрении апелляции наказание заменили годом лишения свободы условно.