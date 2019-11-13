Руководство онкодиспансера уволило санитарку-инвалида за жалобы на низкую зарплату

В Петербурге своей работы лишилась санитарка онкодиспансера Елена Корнева, имеющая третью группу инвалидности: женщина жаловалась на низкую зарплату, поделился с "МБХ медиа" пресс-секретарь профсоюза "Альянс врачей" Иван Коновалов.

"Им платят совершенно нищенские зарплаты, около 24 тысяч рублей. По „майским указам“ она должна получать около 60 тысяч рублей. Мы приходили с профсоюзной проверкой. В итоге руководство больницы решило не идти на диалог и не повышать зарплату", - рассказал Коновалов.

Руководство диспансера, увольняя Корневу, сослалось на якобы найденную в законодательстве рекомендацию, согласно которой людям с инвалидностью не рекомендуется трудиться на посту санитаров.

"Эта формулировка на самом деле защищает работника, работодатель перевернул эту формулировку так, что Елена не может работать санитаркой. При этом она написала заявление, что берет всю ответственность на себя. Совершенно незаконное решение, мы будем его оспаривать в суде", - подытожил Коновалов.