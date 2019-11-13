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16:12

Макаров отказался комментировать критические публикации о Вишневском

фото ЗакС политика Макаров отказался комментировать критические публикации о Вишневском

Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров сообщил, что не комментирует «слухи, домыслы». Такое заявление он сделал на брифинге после заседания парламента 13 ноября в ответ на вопрос о том, кто стоит за критическими публикациями в ряде СМИ о депутате от «Яблока» Борисе Вишневском

Глава городского парламента рассказал, что в ЗакС не поступало никаких обращений или заявлений по сложившейся ситуации. Макаров напомнил, что депутаты самостоятельно обратились в правоохранительные органы с целью выяснить, кто стоит за информационной кампанией против Вишневского. По мнению спикера ЗакСа, органы и должны заниматься этим вопросом.

- Это дело правоохранительных органов, это будет расследоваться. Обычно я слухи, домыслы не комментирую. Мы живем в правовом государстве. Не интернет определяет отношение к человеку или степень вины человека, определяет суд, - заявил Макаров.

Напомним, издания, которые в СМИ связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, выпустили материалы о якобы недостойном поведении Вишневского по отношению к первокурсницам РГПУ имени Герцена. Сам депутат сообщил, что никогда не вел лекции у первокурсников. За Вишневского вступились союзы журналистов, а также коллеги по ЗакСу – депутат от «Справедливой России» Алексей Ковалев обратился к прокурору города Сергею Литвиненко с просьбой установить источник критических публикаций о «яблочнике». 

София Саттарова


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20:50    
19:12 Написал не дeбил, а холоп пригожинский, платная сявка.

20:49    
Комментировать незачем. Все действия депутата говорят сами за себя. Паскудный пархатый жид, сующий вонючий нос во все дыры. Хотел сунуть молоденькой, да вышел облом. Бывает.

19:13    
Даже не смотря на то что Вишневский является политическим оппонентом Макарова, последний настоящий мужчина, ничего плохого про Бориса Лазаревича не сказал. Сам из яблока молодежного, но тут стоит отдать ВСМу почтение.

19:12    
Д[цензура] какой то написал комент ниже

17:50    
Макаров знает, что Вишневский любит молоденьких девочек...

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