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16:17

Смольный презентовал новый логотип города: вместо Петра I - бирюзовый круг-"северное солнце"

фото ЗакС политика Смольный презентовал новый логотип города: вместо Петра I - бирюзовый круг-"северное солнце"

Во время конференции, прошедшей в рамках петербургского Международного культурного форума, Смольный представил новый мета-бренд - логотип - города. На фотографиях с презентации, которыми поделился комитет по развитию туризма, отныне символом Северной столицы станет сине-бирюзовый круг со вписанным внутрь словом "Санкт-Петербург" или Saint Petersburg.

Всего было презентовано несколько логотипов. Во всех случаях элементы буквы "Е" в словах разводятся словно мосты, различается лишь задний фон, где присутствуют Исаакиевский собор, стрелка Васильевского острова и "Лахта Центр".

Разработкой мета-бренда занималось агентство SPN Communications. Директор компании Андрей Баранников, представляя свое "детище", отметил, что круг символизирует собой северное солнце. Слоганом города избрана фраза "Создавать великое". Шрифт логотипа адаптивный, широкий и распространяется на любой носитель. В дальнейшем его можно будет размещать на сувенирах, билбордах или в презентациях.

Ранее появилась информация, что новым логотипом Петербурга станет изображение головы Петра I на сине-голубом фоне.

С компанией SPN Communications, напомним, Смольный заключил контракт на сумму 7 млн рублей. В эту сумму входила разработка мета-бренда города, логотипа и концепции Агентства по управлению территориальным брендом. Прошлый логотип Петербурга обошелся городскому бюджету всего в один рубль. Комитет по развитию туризма без конкурсных процедур купил его у студии Артемия Лебедева в 2014 году. УФАС расценил это как нарушение закона о конкуренции и заставил Смольный расторгнуть контракт. Верховный суд подтвердил незаконность покупки логотипов Лебедева 16 августа

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19:07    
Бред, какой-то. И за эту глупость деньги заплатили?

18:25    
Вообще эти логотипы глупость, зачем он нужен? Просто бабок попилить...

17:25    
ПОЗОРИЩЕ!

16:55    
в детском саду ПЕТЯ внучок губера нарисовал ТАКОЙ ЛОГОТИП СПБ за недорого

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