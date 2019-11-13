18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

16:46

СК изучит жалобу алтайской пенсионерки, упавшей на колени перед Медведевым

фото ЗакС политика СК изучит жалобу алтайской пенсионерки, упавшей на колени перед Медведевым

Управление Следственного комитета по Алтайскому краю решило изучить жалобу жительницы села Санниково, пенсионерки Татьяны Кадукиной, которая во время приезда премьера Дмитрия Медведева упала перед ним на колени, умоляя обратить внимание на её проблемы. Дело в том, что в населенном пункте в некоторых домах уже долгое время отсутствует горячая вода.

Видеозаписью встречи делится ИА "Амител" на своем канале в YouTube.

Женщина подошла к Медведеву во время смотра социальных объектов, возведенных в селе. В этот момент глава поселения Александр Иванов отчитывался перед премьером об успешной работе не так давно запущенной новой котельной, отмечая, что в Санниково вообще нет проблем.

"Я инвалид II группы, у нас три года нет горячей воды, 140 квартир остались без горячей воды! <…> Вы знаете, у меня астма бронхиальная, у меня пошли сопутствующие заболевания, в комнате плюс 10 градусов, мне нельзя переохлаждаться", - упав на колени, сетовала женщина.

Она рассказала, что в её многоквартирном доме и ещё двух по соседству, начиная с 2004 года горячую воду давали лишь в отопительный сезон. Из-за отсутствия горячего водоснабжения, продолжила пенсионерка, жителям приходится покупать водонагреватели, которые постоянно перегорают из-за проблем с проводкой в доме.

"Не волнуйтесь, к вам обязательно зайдут, посмотрят, вода будет. Вашу проблему услышали", - ответил ей Медведев.

Тем же вечером губернатор Алтайского края Виктор Томенко навестил пенсионерку и пообещал, что проблему обсудят на совещании в Барнауле.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
20:50 До конца ноября в Петербург приедут 200 новых снегоуборочных машин

20:25 На выставке в "Экспофоруме" Беглову показали алкорамку, "умную" одежду и виртуального стилиста

20:11 Экс-глава Серпуховского района Шестун объявил сухую голодовку

19:45 Фигурант дела об "угрозах судье" признал вину и получил подписку о невыезде

19:15 СПЧ встретится с МВД, Росгвардией, Генпрокуратурой и побеседует о столичных протестах   3

18:41 Второй за месяц подопечный "Артека" скончался в Крыму   2

18:16 Адвокат Соколова рассказал о его состоянии: Говорит, что заслуживает самых жёстких мер

17:47 Мэрия Новосибирска решила к Новому году украсить дачи чиновников богаче, чем сам город

17:20 Родители убитой студентки СПбГУ приехали за её вещами в квартиру Соколова на Мойке   1

17:00 Фигуранта дела об "угрозах судье" Вересова арестовали до 11 января 2020 года   2

16:46 СК изучит жалобу алтайской пенсионерки, упавшей на колени перед Медведевым

16:17 Смольный презентовал новый логотип города: вместо Петра I - бирюзовый круг-"северное солнце"   4

16:12 Макаров отказался комментировать критические публикации о Вишневском   5

15:47 "В этой истории судьи просто нет": Гудков вступился за фигурантов дела об угрозах судье   2

15:17 Руководство онкодиспансера уволило санитарку-инвалида за жалобы на низкую зарплату   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru