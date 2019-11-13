18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

17:20

Родители убитой студентки СПбГУ приехали за её вещами в квартиру Соколова на Мойке

фото ЗакС политика Родители убитой студентки СПбГУ приехали за её вещами в квартиру Соколова на Мойке

Родители убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко в компании следователей приехали в квартиру историка Олега Соколова с тем, чтобы забрать вещи проживавшей вместе с ним дочери, передает 78.ru.

На входе их встретили соседи Соколова - семья с детьми, которые сообщили, что лично с ним знакомы не были, а в день убийства на месте их не было.

Соколов вину в содеянном признал. Днем ранее его упразднили в должности профессора СПбГУ и отправили до 8 января 2020 года в СИЗО.

Напомним, 9 ноября Соколова выловили в состоянии сильного алкогольного опьянения из Мойки с пакетом, в котором оказались части человеческого тела. Кроме того, в его рюкзаке обнаружили отрезанные кисти рук. Попав домой к Соколову, полицейские нашли там части трупа женщины и пилу. По предварительной версии, доцент убил свою 24-летнюю сожительницу Ещенко в ходе ссоры 7 ноября. Он планировал избавиться от улик и после всего, надев костюм Наполеона, в чьем образе он постоянно выступал на реконструкциях, покончить жизнь самоубийством в стенах Петропавловской крепости.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:16 Адвокат Соколова рассказал о его состоянии: Говорит, что заслуживает самых жёстких мер

11:25 Резник с трибуны ЗакСа призвал подписывать петицию против руководства СПбГУ

12 ноября, 17:54 Найденный при поиске останков аспирантки СПбГУ череп оказался учебным пособием

12 ноября, 12:20 СК направил в Петербург криминалистов для расследования преступлений доцента Соколова

12 ноября, 11:02 У дома историка Соколова установили стихийный мемориал в память об убитой студентке

12 ноября, 10:35 Более 55 тысяч человек требуют отставки руководства СПбГУ из-за дела доцента Соколова

11 ноября, 20:57 "Шокирован чудовищным преступлением": СПбГУ увольняет историка Соколова из-за убийства студентки

11 ноября, 19:21 Резник напомнил об отписке Минобрнауки на просьбу принять меры к историку Соколову

11 ноября, 17:10 Суд арестовал преподавателя СПбГУ Соколова по делу об убийстве студентки

11 ноября, 15:53 Историку Соколову предъявлено обвинение по делу об убийстве аспирантки


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


17:47    
Ужас! Входить в квартиру, где сначала убили, а потом распилили тело их дочери! Мои соболезнования.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
20:50 До конца ноября в Петербург приедут 200 новых снегоуборочных машин

20:25 На выставке в "Экспофоруме" Беглову показали алкорамку, "умную" одежду и виртуального стилиста

20:11 Экс-глава Серпуховского района Шестун объявил сухую голодовку

19:45 Фигурант дела об "угрозах судье" признал вину и получил подписку о невыезде

19:15 СПЧ встретится с МВД, Росгвардией, Генпрокуратурой и побеседует о столичных протестах   3

18:41 Второй за месяц подопечный "Артека" скончался в Крыму   2

18:16 Адвокат Соколова рассказал о его состоянии: Говорит, что заслуживает самых жёстких мер

17:47 Мэрия Новосибирска решила к Новому году украсить дачи чиновников богаче, чем сам город

17:20 Родители убитой студентки СПбГУ приехали за её вещами в квартиру Соколова на Мойке   1

17:00 Фигуранта дела об "угрозах судье" Вересова арестовали до 11 января 2020 года   2

16:46 СК изучит жалобу алтайской пенсионерки, упавшей на колени перед Медведевым

16:17 Смольный презентовал новый логотип города: вместо Петра I - бирюзовый круг-"северное солнце"   4

16:12 Макаров отказался комментировать критические публикации о Вишневском   5

15:47 "В этой истории судьи просто нет": Гудков вступился за фигурантов дела об угрозах судье   2

15:17 Руководство онкодиспансера уволило санитарку-инвалида за жалобы на низкую зарплату   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru