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17:47

Мэрия Новосибирска решила к Новому году украсить дачи чиновников богаче, чем сам город

фото ЗакС политика Мэрия Новосибирска решила к Новому году украсить дачи чиновников богаче, чем сам город

Мэрия Новосибирска решила благоустроить к Новому году дачи местных чиновников пышнее, чем сам город, делится "Тайга.инфо".

На украшение к празднику зданий госвласти в бюджете столицы Сибири предусмотрено более 5 млн рублей. Согласно информации на сайте госзакупок, только 100 тысяч рублей выделят на светодиодную бахрому, гирлянду, шторы и фигуру "Большая снежинка" придание зданию мэрии новогоднего вида. 350 тысяч рублей стоила разработка концепции украшения городских улиц, при этом иллюминация ещё не заказана.

Примечательно, но целый 1,1 млн рублей уйдет на установку иллюминации на участке за пределами Новосибирска: кадастровый номер обозначенного участка совпадает с территорией так называемых "обкомовских дач" – резиденцией областных чиновников. Там разместят светодиодную бахрому на елях и фронтонах зданий, установят прожекторы для подсветки деревьев, закрепят светящиеся звёзды на столбах. Более того, там появится большой ледяной каток и горка.

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