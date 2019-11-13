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19:15

СПЧ встретится с МВД, Росгвардией, Генпрокуратурой и побеседует о столичных протестах

фото ЗакС политика СПЧ встретится с МВД, Росгвардией, Генпрокуратурой и побеседует о столичных протестах

Обновленный состав Совета по правам человека (СПЧ) встретится с руководством Росгвардии, МВД и Генеральной прокуратуры и поговорит об уголовном преследовании участников столичных протестов, рассказал в беседе с "МБХ медиа" член СПЧ Николай Сванидзе.

Он сообщил, что в СПЧ прошло заседание комиссии, во время которого обсуждалась реакция силовых структур на акции гражданского несогласия.

"Обсуждали, какую позицию занимать в этой ситуации СПЧ, какие возникают основные проблемы. Решили, что нужно встречаться с руководством силовиков - МВД, Росгвардией и Генпрокуратурой", - поделился Сванидзе.

Сванидзе отметил несоразмерность наказания и обращения правоохранителей с демонстрантами.

"Силовики, которые выходят за рамки своих полномочий - совершают не просто должностные проступки, а должностные преступления, не подвергаются никаким наказанием. Следствие не ведется. Это главные темы, которые я вынес на обсуждение. Другие темы не обсуждались, просто назывались конкретные фамилии и дела", - подытожил Сванидзе, уточнив, что речь идет о Егоре Жукове, Павле Устинове, Илье Азаре, Константине Котове.

Напомним, 21 октября у СПЧ сменился руководитель. Ушел Михаил Федотов, чье место занял бывший ведущий "Первого канала" и противник несанкционированных акций Валерий Фадеев. Вместе с Федотовым из СПЧ исключили политолога Екатерину Шульман, главу "Агоры" Павла Чикова, профессора ВШЭ Илью Шаблинского, директора правозащитной организации "Восход" Евгения Боброва.

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21:26    
В Москве хотя бы какая-то возможность защищаться у политзаключённых. В Ростове же происходит чудовищный беспредел. Там суд приговорил 19-летнего Яна Сидорова и 24-летнего Владислава Мордасова к 6 года 6 месяцам и 6 годам 7 месяцам колонии строгого режима за то, что они вышли на площадь с плакатами «Верните землю ростовским погорельцам» и «Правительство в отставку». Зато при этом режиме процветают серийные убийцы из Кущёвки, с крабами и икрой в тюрьме, и маньяки, вроде Соколова, пока их с мешком кусков трупа не вылавливают из речки.

20:44    
19:36 Таких психопатов, как ты, фашист Саша, надо лечить от навязчивых паранояльных фантазий, непроизвольных позывов к агрессии и БДСМ-наклонностей. Каратель, хренов...

19:36    
Всех прозападных бунтовщиков необходимо карать беспощадно, чтобы другим ненавистникам России был урок! Сванидзе же рьяно громил СССР в конце 80-х, начале 90-х, теперь с не меньшим рвением пытается развалить Россию!

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