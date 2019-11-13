СПЧ встретится с МВД, Росгвардией, Генпрокуратурой и побеседует о столичных протестах

Обновленный состав Совета по правам человека (СПЧ) встретится с руководством Росгвардии, МВД и Генеральной прокуратуры и поговорит об уголовном преследовании участников столичных протестов, рассказал в беседе с "МБХ медиа" член СПЧ Николай Сванидзе.

Он сообщил, что в СПЧ прошло заседание комиссии, во время которого обсуждалась реакция силовых структур на акции гражданского несогласия.

"Обсуждали, какую позицию занимать в этой ситуации СПЧ, какие возникают основные проблемы. Решили, что нужно встречаться с руководством силовиков - МВД, Росгвардией и Генпрокуратурой", - поделился Сванидзе.

Сванидзе отметил несоразмерность наказания и обращения правоохранителей с демонстрантами.

"Силовики, которые выходят за рамки своих полномочий - совершают не просто должностные проступки, а должностные преступления, не подвергаются никаким наказанием. Следствие не ведется. Это главные темы, которые я вынес на обсуждение. Другие темы не обсуждались, просто назывались конкретные фамилии и дела", - подытожил Сванидзе, уточнив, что речь идет о Егоре Жукове, Павле Устинове, Илье Азаре, Константине Котове.

Напомним, 21 октября у СПЧ сменился руководитель. Ушел Михаил Федотов, чье место занял бывший ведущий "Первого канала" и противник несанкционированных акций Валерий Фадеев. Вместе с Федотовым из СПЧ исключили политолога Екатерину Шульман, главу "Агоры" Павла Чикова, профессора ВШЭ Илью Шаблинского, директора правозащитной организации "Восход" Евгения Боброва.