Фигурант дела об "угрозах судье" признал вину и получил подписку о невыезде

Участник уголовного разбирательства об угрозах судье Тверского суда Алексею Криворучко Сергей Половец отпущен под подписку о невыезде, пишет "Медиазона", ссылаясь на информацию, полученную от его адвоката Леонида Соловьева.

"Он от меня отказался, будет работать с адвокатом от следствия. Он признал вину, и его отпускают под подписку", - уточнил защитник.

Половца задержали 11 ноября из-за ретвита сообщения другого фигуранта дела Евгения Ерзунова, который также был задержан в тот же день.

Недовольство пользователей соцсетей вызвало решение Криворучко отправить актера Павла Устинова "за решетку". Позднее мужчине изменили приговор, назначив условный срок.

Добавим, сегодня, 13 ноября, в СИЗО отправился третий участник разбирательства Алексей Вересов, обвиняемый в публичных призывах к экстремизму.