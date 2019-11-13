На выставке в "Экспофоруме" Беглову показали алкорамку, "умную" одежду и виртуального стилиста

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов побывал в "Экспофоруме", где сегодня открылась экспозиция, на которой представлены новейшие разработки городских предприятий.

В частности, там Беглову продемонстрировали соцпроект "Мир на ощупь", который представляет собой экскурсию по миру слепых. В текущем году из бюджета города было выделено 10 млн рублей на создание рабочих мест для инвалидов, в том числе - по зрению.

Кроме того, воспитанники технопарка ЛЭТИ показали комплекс собственных наработок "Умная одежда – интеллектуальная кожа" и рассказали, как работает другое их изобретение - система радиомониторинга на основе анализа отраженных и переизлученных сигналов, которая позволяет изучить полет птиц в небе.

АО "Технопарк Санкт-Петербурга" создало виртуального стилиста, который сканирует пользователя и при помощи искусственного интеллекта помогает выбрать одежду в онлайн-магазинах.

В свою очередь АО "Лазерные системы" представило возможности алкорамки – устройства дистанционного экспресс-теста для определения степени алкогольного опьянения человека.

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