До конца ноября в Петербург приедут 200 новых снегоуборочных машин

Александр Беглов, инспектировавший сегодня правый берег Невского района, сообщил журналистам, что до конца текущего месяца в Петербург привезут 200 новых снегоуборочных машин. Город, по его словам, почти готов к зиме.

"К 20 ноября все теплосетевые и теплоснабжающие компании получат паспорта готовности. До конца ноября поступят 200 единиц снегоуборочной техники", - цитирует заявление губернатора пресс-служба Смольного.

Также Беглову продемонстрировали работоспособность одного из крупнейших снегоплавильных пунктов на Октябрьской набережной.

Напомним, уборка Петербурга от снега зимой 2019 года вызвала много вопросов и негодование горожан. Петербуржцы критиковали правительство за то, что улицы оказались завалены осадками, с которыми не справлялись. По данным Смольного, более четырех тысяч человек получили травмы, поскользнувшись на гололеде или оказавшись на пути у падающей с крыш наледи.

Между тем, ранее в Жилищном комитете предупредили, что не смогут гарантировать безопасность горожан грядущей зимой.

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