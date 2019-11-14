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10:52

Беглов назвал петербургский культурный форум «ярмаркой культурных продуктов»

фото ЗакС политика Беглов назвал петербургский культурный форум «ярмаркой культурных продуктов»

Губернатор Петербурга Александр Беглов на открытии Международного культурного форума 14 ноября сообщил, что форум становится «крупной ярмаркой культурных продуктов». Такое заявление он сделал во время своего приветственного слова на открытии VIII МКФ. Он также отметил, что в этом году у правительства Петербурга особый интерес к форуму. 

- Для нас очень важна его главная тема - культурные коды в условиях глобализации. Культурный код Санкт-Петербурга запечатлен в нашем богатейшем историко-культурном наследии. Мы прикладываем и будем прикладывать все силы, чтобы его сохранить. Но в эпоху глобализации растет интерес к современному искусству, и нашему городу необходимо найти баланс между классикой и авангардном, между соблюдением традиций и творческим экспериментом, - заявил Беглов.

По его словам, он рассчитывает, что форум поможет привлечь инвестиции в культуру Петербурга. В частности, необходимы инвестиции в исторический центр, уточнил Беглов. Он добавил, что здесь важно установить баланс между сохранением и развитием.

Напомним, не так давно Беглов заявил о невозможности выполнить рекомендации ЮНЕСКО по сохранению Петербурга. Перед этим организация раскритиковала состояние исторического центра города.

София Саттарова


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