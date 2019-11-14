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10:57

"Репутация у заказчика и исполнителей этого потока помоев отсутствует": Шлосберг заступился за Вишневского

фото ЗакС политика "Репутация у заказчика и исполнителей этого потока помоев отсутствует": Шлосберг заступился за Вишневского

Псковский политик и депутат Лев Шлосберг встал на защиту своего коллеги из Петербурга Бориса Вишневского, на которого некоторое время назад пололчились СМИ, которые, как считается, входят в медиаимперию бизнесмена Евгения Пригожина.

Шлосберг уверен, такому человеку, как Вишневский, "мстить" подобным образом можно лишь за его честность, независимость, бесстрашие, неподкупность и уважение к нему людей.

"Скажите мне, кто враг Вишневского, и я скажу вам, кто его заказал. Список заказчиков в Петербурге не просто короток, он состоит из одной фамилии", - констатирует псковский "яблочник".

Репутация у петербургского парламентария, подчеркивает Шлосберг, безупречна, в отличие от лиц, взявшихся за исполнение столь гнусного заказа.

"Уровень этой грязи полностью соответствует уровню заказчика – придумать такую ложь и погрузиться в такие помои может только человек с глубоким поражением интеллекта и абсолютным отсутствием морали. Всю свою политическую жизнь Борис Вишневский расчищает авгиевы конюшни российской политики. Производители навоза в этих конюшнях предсказуемо взбесились. Ничего, не страшно, люди хорошо понимают, кто производит политический навоз. Ошибиться невозможно. Вычистим всё", - подытожил Шлосберг.

Напомним, некоторое время ряд СМИ, имеющих сомнительную репутацию, выпустили материалы о якобы недостойном поведении Вишневского по отношению к первокурсницам РГПУ имени Герцена. Сам депутат сообщил, что никогда не вел лекции у студентов первого курса. За Вишневского вступились союзы журналистов Москвы и Петербурга, а также коллеги по ЗакСу: депутат от "Справедливой России" Алексей Ковалев обратился к прокурору города Сергею Литвиненко с просьбой установить источник критических публикаций о "яблочнике". 

Примечательно, но спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, который не так давно заявил, что его и Вишневского связывает "настоящая мужская дружба", вступиться за "друга" так и не решился.

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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11:42    
11:29 - Знакомьтесь, кто ещё не знает, это наляпал фашист Саша - местный дурачок и сеятель национальной розни.

11:29    
Опять началась истерика и круговая порука ЖИДОВ-лютых ненавистников ВЕЛИКОЙ России, не евреев-патриотов нашей державы, которые ежедневно работают на её благо...Так же было и при Сталине, и при Брежневе... Евреи-патриоты СССР строили беззаветно могучий Советский Союз, а ЖИДЫ-антисоветчики вели подрывную работу против него по лекалам Госдепа, ЦРУ, "Моссада" и тд. В принципе НИЧЕГО не изменилось!

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