Российские правозащитники создали генератор жалоб в ЕСПЧ

Российский правозащитный центр "Мемориал" совместно с "ОВД-Инфо" разработали автоматизированную систему генерации жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) для граждан РФ, информирует "Коммерсант".

Правозащитники еще в 2017 году решили автоматизировать систему подачи заявлений в Страсбургский суд из-за огромного количества задержаний на акциях протеста Алексея Навального и однотипности нарушений со стороны властей России.

"Получив ссылку на генератор жалоб, люди сами загружают все документы - рапорты, протоколы допросов, ходатайства адвоката, решения суда. Они дают информацию о себе, об акции. Фактически это онлайн-анкета. На основе их ответов компьютер генерирует жалобу. Жалоба проверяется юристом, и если все нормально, то документ подписывается и уходит в ЕСПЧ", - рассказала о деталях процесса сотрудница "Мемориала" Марина Агальцова.

На данный момент система доступна лишь для тех, кто ранее обращался за помощью в "ОВД-Инфо", создателям предстоит "уладить все организационные вопросы".

Необходимость появления генератора правозащитники пояснили тем, что на оформление одной жалобы у юриста в среднем уходит пять часов, а в ЕСПЧ устали "от российских митинговых дел", вследствие чего суд большую часть обращений рассматривает в упрощенном порядке.