Президента могут наделить правом бесконечно продлевать полномочия ректоров СПбГУ и МГУ

Думский комитет по образованию и науке на сегодняшнем заседании рекомендовал парламенту поддержать во втором чтении проект законотворческой инициативы о совершенствовании практической подготовки студентов вузов, информирует ТАСС.

В документе, в частности, есть один пункт, согласно которому предлагается снять ограничение на число возможных продлений главой государства сроков полномочий ректоров МГУ и СПбГУ после достижения ими предельного для данной должности возраста.

Согласно федеральному закону о двух главных вузах страны, который был принял в ноябре 2009 года, президент по достижении ректором предельного возраста для пребывания на посту главы государственной образовательной организации высшего образования, установленного на отметке в 65 лет, вправе дважды продлевать полномочия ректора на новый срок до пяти лет. Поддержанная комитетом поправка снимает это двукратное ограничение на продление полномочий.

На данный момент ректору СПбГУ Николаю Кропачеву 60 лет, а главе МГУ Виктору Садовничему - 80 лет.