Минтранс хочет запретить убийцам, террористам и насильникам работать в такси и общественном транспорте

В Минтрансе разработали проект закона, предполагающий введение запрета на трудоустройство водителями такси и общественного транспорта лицами, имеющими непогашенную или неснятую судимость по статьям 105 УК РФ (Убийство), 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), 117 УК РФ (Истязание), 131 УК РФ (Изнасилование), 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), 205 УК РФ (Террористический акт), 205.4 УК РФ (Организация террористического сообщества и участие в нем), 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

Согласно коррективам, прописанным в пояснительной записке к инициативе, данные ограничения предлагается не распространять на граждан, которые по перечисленным статьям получили условный срок. Основанием для подготовки законопроекта стало соответствующее поручение Владимира Путина.

Как отмечается в тексте документа, в случае утверждения данного закона, по истечении 120 дней после его принятия водителям такси и общественного транспорта необходимо будет предоставить своим работодателям справку об отсутствии судимости, либо о прекращении уголовного преследования.