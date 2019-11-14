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13:15

В столичном аэропорту "Шереметьево" задержали Дмитрия Энтео

фото ЗакС политика В столичном аэропорту "Шереметьево" задержали Дмитрия Энтео

Столичные правоохранители задержали основателя движения "Декоммунизация" Дмитрия Цорионова (Энтео) в аэропорту "Шереметьево", поделилась с "Новой газетой" участница Pussy Riot Мария Алехина.

По какой причине Энтео привлек интерес полиции пока не ясно, сам он успел сообщить, что его встретили на паспортном контроле и увезли из аэропорта. Алехина предположила, что дело может быть связано с недавней акцией протеста: тогда активисты вывесили баннер с портретами политзаключенных и надписью "Стоп ГУЛАГ" напротив Кремля.

Как напомнила Алехина, несколькими днями ранее после очередного заседания по фигуранту "московского дела" Никите Чирцову была задержана другая участница данного перфоманса Людмила Сукова. Девушку отпустили под обязательство о явке для составления протокола о нарушении при проведении публичной акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

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14:05    
Свободу Дмитрию Цорионову! Декоммунизация власти!
13:19 - русофоб забеспокоился.

13:50    
13:19 Для тупого фашистского садиста любое задержание - "замечательная новость". Фашизм в ад!

13:19    
Замечательная новость о задержании этой антисоветской и русофобской мрази, но теперь надо отправить его на нары надолго, если нет, к сожалению, смертной казни, ради спокойствия в России!

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