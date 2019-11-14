СК возбудил дело о халатности после стрельбы в колледже Благовещенска

Региональное управление Следственного комитета по Амурской области возбудило уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ) и об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), в отношении сотрудников строительного колледжа в Благовещенске, в котором сегодня студент устроил стрельбу.

В рамках дел уже задержан охранник, который пропустил учащегося с ружьем в колледж. Известно, что у него не было охранной лицензии.

Кроме того, ранее было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Согласно имеющимся на данный момент сведениям, стрельбу около 11 часов утра по местному времени открыл 19-летний студент. Погиб один из его сверстников, ранения получили молодые люди 17, 19 и 20 лет, которые сейчас находятся в больнице. Выясняются обстоятельства произошедшего.