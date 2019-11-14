Третий кассационный суд Петербурга поставил перед СМИ строгие условия для посещения

В Петербурге чуть более месяца назад начал свою работу Третий кассационный суд общей юрисдикции, в чьем ведении находится весь Северо-Западный федеральный округ. Впрочем, журналистам, чтобы попасть туда на заседание, следует превентивно пройти жесткий "фильтр", так как судебная инстанция установила "суровые" и, порой, вызывающие сомнения в соответствии закону правила. На странности ограничений для визита СМИ обратила внимание "Фонтанка".

Согласно утвержденному президиумом Третьего КАС постановления, работники прессы смогут попасть на заседание суда только при наличии аккредитации. В заявлении для её получения следует указать полное наименование СМИ, периодичность выпуска, регион, фамилии журналистов, их фотографии, а также уведомить суд, на какое конкретно заседание они хотят попасть. При этом заявка должна быть подписана главредом и заверена гербовой печатью - что как минимум странно для негосударственных СМИ. Решение о выдаче аккредитации принимается в течение семи рабочих дней.

Последующий пропуск журналистов в здание Третьего КАС будет осуществляться лишь по карточке разовой аккредитации - при предъявлении паспорта или редакционного удостоверения.

"Аккредитованные представители СМИ обязаны информировать пресс-секретаря суда о своем прибытии не позднее двух дней до даты интересующего их информационного события в устной форме (по телефону)", - следует из прописанных положений суда.

Следует отметить, что требование аккредитации Верховный суд РФ признал незаконным еще семь лет назад, постановив, что судебные ведомства не должны осуществлять никаких препятствий ведению журналистом его профессиональной деятельности.

Кроме того, Третий КАС заявил, что во время заседания СМИ имеют права вести аудиозапись только с разрешения судьи. В данном случае ВС РФ тоже высказался вполне однозначно: "Обратить внимание судов на то, что положения части 7 статьи 10 ГПК РФ, части 3 статьи 24.3 КоАП РФ, части 5 статьи 241 УПК РФ не предусматривают обязанность лиц, присутствующих в открытом судебном заседании и фиксирующих его ход в письменной форме и (или) с помощью средств аудиозаписи, уведомлять суд и получать у него разрешение на фиксацию хода судебного разбирательства в данных формах".

Еще одно собственное "нововведение" Третьего КАС - запрет на распространение в СМИ персональных данных, тайны следствия и судопроизводства. Это положение может противоречить ФЗ-262 "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов", согласно которому, из судебных актов нельзя исключать такие персональные данные, как: ИНН и ОГРН индивидуального предпринимателя, ФИО истца, ответчика, третьего лица, заинтересованного лица, лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, осужденного, оправданного, секретаря судебного заседания, судьи (судей), прокурора, адвоката и представителя.

Также вполне конкретные правила установил ВС РФ и о тайне следствия и судопроизводства, постановив, что гласность судопроизводства должна быть обеспечена на всех стадиях судебного разбирательства: "Несоблюдение требований о гласности судопроизводства в ходе судебного разбирательства свидетельствует о нарушении судом норм процессуального права и является основанием для отмены судебных постановлений".

Примечательно, но не менее жесткие требования для посещений коснулись и посетителей 3-го кассационного суда.

Председателем Третьего КАС назначен 68-летний Василий Волошин. На судебном поприще он трудится более 30 лет.