Петербургские эсеры просят Макарова поскорее принять поправки к закону о митингах

Члены фракции "Справедливая Россия" петербургского Заксобрания в лице Алексея Ковалева, Надежды Тихоновой и Александра Егорова обратились к спикеру Вячеславу Макарову с просьбой ускорить ход процедуры внесения коррекций в закон о городских митингах. Поводом стало решение Конституционного суда РФ, который решил, что проведение публичных мероприятий вблизи от зданий госорганов противоречит положениям Основного закона страны.

Справороссы настаивают, чтобы вопрос был включен в повестку ближайшего заседания ЗакСа, которое состоится 20 ноября. На изучении парламента уже находится похожий проект закона, разработанный комитетом по законодательству. В нем предлагается преумножить в Петербурге количество гайд-парков (не менее 8-ми), а также увеличить возможное количество участников акций, которые не требуют предварительного согласования (до 500). Также в инициативе предусмотрен запрет на "проведение публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры в часы пик в будние дни с 7:30 до 9:30 и с 17:30 до 20:00".

Новыми гайд-парками эсеры предлагали сделать Дворцовую и Исаакиевскую площади, а также Невский проспект.

"Возможность проводить собрания с целью публичного выражения позиции по общественно значимым вопросам – одно из важнейших гражданских прав. Ко мне и другим депутатам нашей фракции часто обращаются общественные активисты, не понимающие, как им быть: районные администрации отказывают им в проведении любых публичных мероприятий. Конституционный суд указал нам на ошибки в законодательстве – пора их исправлять", - считает Надежда Тихонова.

Напомним, на прошлой неделе КС РФ снял установленный региональным законодательством республики Коми запрет на проведение публичных мероприятий в местах, расположенных в непосредственной близости к органам госвласти. Суд решил, что власти региона регулярно нарушали права жителей на проведение публичных мероприятий.

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