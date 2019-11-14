Институт наследия представил подходы к управлению историческим центром Петербурга

Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия им Д. С. Лихачева предложил подходы по управлению объектом всемирного наследия «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников». Промежуточный вариант работы представители института презентовали 14 ноября на пленарном заседании в рамках Международного культурного форума, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Начальник отдела взаимодействия с ЮНЕСКО Надежда Филатова отметила, что это не сам план управления. Это видение того, на какие тезисы и идеи можно опираться для дальнейшей работы, пояснила Филатова.

По ее словам, в рамках работы институт проводил аналогии с Веной и Стамбулом. Они так же, как и Петербург, утратили статус имперской столицы, что в некоторой степени способствовало сохранению исторических зданий, добавила Филатова. Она уточнила, что в Москве, к примеру, уже нет цельного исторического облика.

Институт предлагает руководствоваться несколькими основными принципами при разработке плана по сохранению исторического центра. В частности, помнить о ценности объектов как воплощения творческого гения человека, ориентироваться на людей и их ценности, учитывать мнение всех заинтересованных сторон, учитывать вопросы экологии и другое.

Помимо этого институт предлагает создать собрание или ассамблею, в которые войдут представители 36 объектов всемирного наследия Петербурга. Они смогут формулировать консолидированную позицию и быть представительным органом при решении принципиальных вопросов, отметила Надежда Филатова.

София Саттарова