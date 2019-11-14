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15:58

СПЧ поговорит с Путиным о протестном движении в России

фото ЗакС политика СПЧ поговорит с Путиным о протестном движении в России

Совет при президенте по правам человека на ежегодной встречи с президентом Владимиром Путиным поговорить о протестном движении в России, в том числе о «московском деле», передает «МБХ медиа» со ссылкой на члена СПЧ Николая Сванидзе.

По словам Сванидзе, будет подготовлен соответствующий доклад – о протестном движении, позиции силовых структур и другом. Пока он не готов, и Сванидзе отказался рассказать о нем детально, чтобы «не будоражить общественное воображение».

«Решили, что будет такой доклад, и делать его буду я», - сказал Сванидзе.

Также СПЧ собирается подгттовить доклад по судебной системе, в котором будет говориться о расширении компетенции суда присяжных, добавил Сванидзе. По его словам, будет подготовлен и доклад о пытках.

Ранее Сванидзе сообщал о предстоящей встрече членов СПЧ с руководством МВД, Росгвардии и Генпрокуратуры. На встрече планируется обсудить вопрос уголовных преследований участников акций протеста.

В октябре в отставку ушел глава СПЧ Михаил Федотов. Его место занял бывший ведущий Первого канала Валерий Фадеев. В тот же день из состава СПЧ исключили политолога Екатерину Шульман, главу «Агоры» Павла Чикова, профессора ВШЭ Илью Шаблинского, которые были известны критикой власти.

Фадеев в первом интервью на новом посту, говоря о летних митингах в Москве, заявил, что «незаконные манифестации неуместны» и он «понимает реакцию властей» на них.

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18:10    
Сколько можно работать на этих вороватых хорьков, которые прикрываются благом России.

16:40    
16:05. Ты-то, работаешь на себя, но не во благо России. Державе от тебя, фашиста Саши, прикрывающегося сталинизмом, один вред. Только старания твои - "мартышкин труд", по баснописцу Крылову. В нормальной стране, протесты - обратная связь для управления, сигнал о внутренних нарушениях в работе государства. Но если государство отделяется от общества, то проблем не избежать. А твои заклинания имеют силу танца колдуна из Центральной африканской республики для вызывания дождя.

16:05    
Хватит протестовать, пора начинать работать на себя и во благо ВЕЛИКОЙ России!Особенно это касается прозападных балаболов-ненавистников нашей державы, вроде гнусного и мерзкого Сванидзе

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