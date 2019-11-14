СПЧ поговорит с Путиным о протестном движении в России

Совет при президенте по правам человека на ежегодной встречи с президентом Владимиром Путиным поговорить о протестном движении в России, в том числе о «московском деле», передает «МБХ медиа» со ссылкой на члена СПЧ Николая Сванидзе.

По словам Сванидзе, будет подготовлен соответствующий доклад – о протестном движении, позиции силовых структур и другом. Пока он не готов, и Сванидзе отказался рассказать о нем детально, чтобы «не будоражить общественное воображение».

«Решили, что будет такой доклад, и делать его буду я», - сказал Сванидзе.

Также СПЧ собирается подгттовить доклад по судебной системе, в котором будет говориться о расширении компетенции суда присяжных, добавил Сванидзе. По его словам, будет подготовлен и доклад о пытках.

Ранее Сванидзе сообщал о предстоящей встрече членов СПЧ с руководством МВД, Росгвардии и Генпрокуратуры. На встрече планируется обсудить вопрос уголовных преследований участников акций протеста.

В октябре в отставку ушел глава СПЧ Михаил Федотов. Его место занял бывший ведущий Первого канала Валерий Фадеев. В тот же день из состава СПЧ исключили политолога Екатерину Шульман, главу «Агоры» Павла Чикова, профессора ВШЭ Илью Шаблинского, которые были известны критикой власти.

Фадеев в первом интервью на новом посту, говоря о летних митингах в Москве, заявил, что «незаконные манифестации неуместны» и он «понимает реакцию властей» на них.