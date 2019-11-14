Фигурант дела «Сети» Виктор Филинков прекратил голодовку, передают «Открытые медиа» со ссылкой на адвоката Виталия Черкасова.

Филинкова госпитализировали с подозрением на желтуху. Его перевели в больницу имени Гааза петербургского УФСИН, но предварительный диагноз не подтвердился. Некоторое время адвоката не допускали в больницу к его подзащитному, ссылаясь на то, что тот находится в инфекционном отделении и может быть заразен. При этом Черкасов сообщил, что Филинкова в инфекционный блок не помещали, он все время находился в отделении челюстно-лицевой хирургии. Не пускали к фигуранту дела и членов Общественной наблюдательной комиссии, при этом с Филинковым беседовали прокурор и подполковник ФСИН.

О причинах прекращения голодовки Филинков своему адвокату не сообщил. Он отказывался от еды с 30 октября в поддержку всех политзаключенных. Параллельно голодают фигуранты дела из Пензы, требуя возобновить рассмотрение их жалоб на пытки.

Процессы по делу «Сети» проходят параллельно в Петербурге и Пензе. На скамьях подсудимых 9 человек. Их обвиняют в создании террористической организации, которая якобы хотела устроить террористические акты против чиновников и сотрудников силовых ведомств, а также планировала свергнуть государственный строй. Подсудимые заявляют, что они проводили совместные страйкбольные тренировки и обсуждали анархистские идеи, но не планировали никаких преступлений.

Фигуранты дела заявляли, что силовики пытали их, выбивая признательные показания. Следы пыток на теле петербургских фигурантов подтверждали члены ОНК. Филинков в подробностях рассказал о применении к нему силы во время судебного заседания 4 июня, когда его голос записывали для проведения экспертизы.

* «Сеть» признана террористической организацией и запрещена на территории России.