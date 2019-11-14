Вишневский подал в полицию заявление о клевете

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский обратился в полицию с заявлением о клевете из-за появившихся в некоторых СМИ обвинений в домогательствах к первокурсницам РГПУ имени Герцена.

Вишневский подал заявление в УМВД по Приморскому району. В этом районе зарегистрированы СМИ медиагруппы «Патриот», которые распространяют подобные публикации в отношении депутата. Вишневский просит провести проверку и привлечь организаторов и распространителей информации к ответственности по ст. 128.1 УК РФ (клевета).

Парламентарий назвал распространяемые сведения «абсолютной ложью» и дал понять, что считает их местью за его политическую деятельность. В частности, за вопросы о росте цен на транспорт, которые могут дорасти до 60 рублей за разовый проезд, защиту политзаключенных и победы кандидатов от «Яблока» на муниципальных выборах в Центральном районе.

Публикации о Вишневском появляются в СМИ, которые связывают со структурами, близкими к бизнесмену Евгению Пригожину. Последний возглавляет медиагруппу «Патриот». Союз журналистов Петербурга обратил внимание, что сотрудники этих СМИ подобными публикациями «не только дискредитируют себя, но и ставят свои медиа вне профессии». Параллельный орган – отделение Союза журналистов России в Петербурге – призвал коллег оценивать информацию скептически как базирующуюся на основе сомнительных источников, придерживаться рамок закона о СМИ и «не допускать огульных высказываний»

Депутат от «Справедливой России» Алексей Ковалев обратился к прокурору города Сергею Литвиненко с просьбой установить источник критических публикаций о «яблочнике». Вступился за коллегу по партии и псковский депутат Лев Шлосберг. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров комментировать информацию отказался.

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