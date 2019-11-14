18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

17:31

Вишневский подал в полицию заявление о клевете

фото ЗакС политика Вишневский подал в полицию заявление о клевете

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский обратился в полицию с заявлением о клевете из-за появившихся в некоторых СМИ обвинений в домогательствах к первокурсницам РГПУ имени Герцена.

Вишневский подал заявление в УМВД по Приморскому району. В этом районе зарегистрированы СМИ медиагруппы «Патриот», которые распространяют подобные публикации в отношении депутата. Вишневский просит провести проверку и привлечь организаторов и распространителей информации к ответственности по ст. 128.1 УК РФ (клевета).

Парламентарий назвал распространяемые сведения «абсолютной ложью» и дал понять, что считает их местью за его политическую деятельность. В частности, за вопросы о росте цен на транспорт, которые могут дорасти до 60 рублей за разовый проезд, защиту политзаключенных и победы кандидатов от «Яблока» на муниципальных выборах в Центральном районе.

Публикации о Вишневском появляются в СМИ, которые связывают со структурами, близкими к бизнесмену Евгению Пригожину. Последний возглавляет медиагруппу «Патриот». Союз журналистов Петербурга обратил внимание, что сотрудники этих СМИ подобными публикациями «не только дискредитируют себя, но и ставят свои медиа вне профессии». Параллельный орган – отделение Союза журналистов России в Петербурге – призвал коллег оценивать информацию скептически как базирующуюся на основе сомнительных источников, придерживаться рамок закона о СМИ и «не допускать огульных высказываний»

Депутат от «Справедливой России» Алексей Ковалев обратился к прокурору города Сергею Литвиненко с просьбой установить источник критических публикаций о «яблочнике». Вступился за коллегу по партии и псковский депутат Лев Шлосберг. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров комментировать информацию отказался.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18:51    
Правильно сделал. За базар надо ответить, палюбому.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
18:31 Мединкий: Если вам так нравится "Джокер", почему вам не нравится Олег Соколов?

17:54 Защита Соколова обжаловала его арест

17:31 Вишневский подал в полицию заявление о клевете

16:57 Фигурант дела "Сети"* Виктор Филинков прекратил голодовку   1

16:26 Смольный готов убирать улицы зимой с минимумом соли

15:58 СПЧ поговорит с Путиным о протестном движении в России   3

15:38 Смольный "арендует" фикусы и пальмы на год за 1,7 млн рублей   1

15:20 Институт наследия представил подходы к управлению историческим центром Петербурга

15:18 Минюст внепланово проверяет ФБК

14:50 Кемеровский суд не увидел свастики в изображении, которое опубликовал местный активист

14:36 Петербургские эсеры просят Макарова поскорее принять поправки к закону о митингах

14:10 Третий кассационный суд Петербурга поставил перед СМИ строгие условия для посещения   1

13:36 СК возбудил дело о халатности после стрельбы в колледже Благовещенска

13:15 В столичном аэропорту "Шереметьево" задержали Дмитрия Энтео   3

12:57 Минтранс хочет запретить убийцам, террористам и насильникам работать в такси и общественном транспорте   3

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru