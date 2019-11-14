18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

17:54

Защита Соколова обжаловала его арест

фото ЗакС политика Защита Соколова обжаловала его арест

Октябрьский суд Петербурга зарегистрировал апелляционную жалобу на арест доцента СПбГУ, историка Олега Соколова по обвинению в убийстве, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Сторона защиты настаивает, что суд не в полной мере исследовал все обстоятельства, которые служат основанием для заключения историка по стражу. По мнению адвоката, суд преждевременно удовлетворил ходатайство следствия. Защита просит Горсуд Петербурга отменить арест и избрать в отношении Соколова более мягкую меру пресечения.

Преподаватель СПбГУ, историк Олег Соколов арестован по делу об убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко, с которой он сожительствовал. Его задержали 9 ноября, достав в состоянии алкогольного опьянения из Мойки с пакетом и рюкзаком, в которых оказались части тела. После этого в его квартире нашли расчлененный труп женщины. Соколов признался в содеянном. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

9:35 Адвокат: Соколов готов принести извинения семье погибшей и помочь материально

13 ноября, 18:16 Адвокат Соколова рассказал о его состоянии: Говорит, что заслуживает самых жёстких мер

13 ноября, 17:20 Родители убитой студентки СПбГУ приехали за её вещами в квартиру Соколова на Мойке

13 ноября, 11:25 Резник с трибуны ЗакСа призвал подписывать петицию против руководства СПбГУ

12 ноября, 17:54 Найденный при поиске останков аспирантки СПбГУ череп оказался учебным пособием

12 ноября, 12:20 СК направил в Петербург криминалистов для расследования преступлений доцента Соколова

12 ноября, 11:02 У дома историка Соколова установили стихийный мемориал в память об убитой студентке

12 ноября, 10:35 Более 55 тысяч человек требуют отставки руководства СПбГУ из-за дела доцента Соколова

11 ноября, 20:57 "Шокирован чудовищным преступлением": СПбГУ увольняет историка Соколова из-за убийства студентки

11 ноября, 19:21 Резник напомнил об отписке Минобрнауки на просьбу принять меры к историку Соколову


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
18:31 Мединкий: Если вам так нравится "Джокер", почему вам не нравится Олег Соколов?

17:54 Защита Соколова обжаловала его арест

17:31 Вишневский подал в полицию заявление о клевете

16:57 Фигурант дела "Сети"* Виктор Филинков прекратил голодовку   1

16:26 Смольный готов убирать улицы зимой с минимумом соли

15:58 СПЧ поговорит с Путиным о протестном движении в России   3

15:38 Смольный "арендует" фикусы и пальмы на год за 1,7 млн рублей   1

15:20 Институт наследия представил подходы к управлению историческим центром Петербурга

15:18 Минюст внепланово проверяет ФБК

14:50 Кемеровский суд не увидел свастики в изображении, которое опубликовал местный активист

14:36 Петербургские эсеры просят Макарова поскорее принять поправки к закону о митингах

14:10 Третий кассационный суд Петербурга поставил перед СМИ строгие условия для посещения   1

13:36 СК возбудил дело о халатности после стрельбы в колледже Благовещенска

13:15 В столичном аэропорту "Шереметьево" задержали Дмитрия Энтео   3

12:57 Минтранс хочет запретить убийцам, террористам и насильникам работать в такси и общественном транспорте   3

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru