В Госдуме заявили о попытках иностранного вмешательства в политику Петербурга и других регионов

Глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что зарубежные НКО и СМИ пытались вмешаться во внутреннюю политику в 19 регионах РФ, в том числе в Москве и Петербурге, передает ТАСС.

«Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в поле зрения иностранных НКО, НПО и СМИ попали наши субъекты федерации, таковых мы насчитали 17 на сегодня. Практически в каждом [федеральном] округе имело место вмешательство иностранных государств во внутренние дела субъектов РФ», - сказал Пискарев.

По его словам, активность проявили 12 стран Европы и США. В Госдуме насчитали более 50 юридических и физических лиц, – иностранных или работающих на деньги зарубежных государств российских – которые «так или иначе влияли на внутреннюю политику субъектов», сообщил Пискарев. Он дал понять, что комиссия направит материалы в Генпрокуратуру и Минюст.

В Петербурге в единый день голосования 8 сентября прошли выборы губернатора и муниципальных депутатов. На первых победил Александр Беглов, шедший на выборы как самовыдвиженец.

Роскомнадзор после выборов в России заявил, что расценивает наличие политической рекламы в единый день голосования в Google, Facebook и YouTube как вмешательство во внутренние дела России и воспрепятствование проведению «демократических выборов».

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