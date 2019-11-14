18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

20:34

Депутаты решили проверить профсоюзы Петербурга

фото ЗакС политика Депутаты решили проверить профсоюзы Петербурга

Депутаты ЗакСа на заседании комиссии по соцполитике и здравоохранению решили создать рабочую группу по анализу деятельности Федерации профсоюзов Петербурга и Ленобласти.

По словам главы комиссии Елены Киселевой, к ним постоянно обращаются по разным вопросам, связанным с работой профсоюзов. Петербуржцев интересуют вопросы отдыха их детей в лагерях летом, санаторно-курортного лечения, в том числе на базе «Восток-6», принадлежащей профсоюзу. «[Интересует] и распоряжение собственностью профсоюзов, жители Кировского района хорошо знают нашумевшую историю с Дворцом культуры имени Горького», - сказала Киселева.

Депутат Алексей Цивилев заявил, что граждане «требуют справедливости», а для этого надо провести переоценку работы профсоюзов в городе. «Не должно происходить так, что их имущество распродается за копейки, а дети не имеют возможности элементарно съездить отдохнуть в оздоровительный лагерь на каникулы или посетить дворец культуры», - подчеркнул депутат.

Необходимость проверить профсоюзы назрела давно, считает депутат Максим Резник. По его словам, они мало занимаются защитой прав трудящихся и много – защитой себя и своей собственности. «Ситуацию нужно поменять. Собственность должна работать на бюджет, а профсоюзы – на защиту прав граждан», - подчеркнул Резник.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13 ноября, 22:01 ЗакС, нищета, льготы и проблемы СПбГУ

13 ноября, 16:12 Макаров отказался комментировать критические публикации о Вишневском

13 ноября, 14:25 За Муринский парк вступился вице-спикер ЗакСа Дроздов

13 ноября, 14:01 Макаров вспомнил об "отрицателях Отечества" перед днем призывника

13 ноября, 13:23 Макаров прокомментировал исключение Анохина из политсовета "Единой России"

13 ноября, 12:00 Петербуржцы с гемофилией и рассеянным склерозом смогут получить лекарства

13 ноября, 11:39 Прогноз развития Петербурга будут публиковать в интернете в течение 10 дней после принятия

13 ноября, 11:29 Амосов жалеет, что Беглов не отозвал "Стратегию 2035"

13 ноября, 11:25 Резник с трибуны ЗакСа призвал подписывать петицию против руководства СПбГУ

13 ноября, 10:40 Макаров не дал Резнику поговорить о репрессиях с кандидатом на должность мирового судьи


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


21:22    
Опомнились... Всё уже украдено до нас и до этой вашей запоздалой проверки.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
21:35 Медицинский консилиум: пациент - исторический центр Петербурга

20:55 Суд арестовал фигуранта дела об "угрозах судье" Евгения Ерзунова

20:34 Депутаты решили проверить профсоюзы Петербурга   1

19:59 Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката

19:34 В Госдуме заявили о попытках иностранного вмешательства в политику Петербурга и других регионов   3

18:58 Суд ограничил Шестуна в сроке ознакомления с материалами дела до 29 ноября   1

18:31 Мединcкий: Если вам так нравится "Джокер", почему вам не нравится Олег Соколов?   3

17:54 Защита Соколова обжаловала его арест

17:31 Вишневский подал в полицию заявление о клевете   1

16:57 Фигурант дела "Сети"* Виктор Филинков прекратил голодовку   3

16:26 Смольный готов убирать улицы зимой с минимумом соли   1

15:58 СПЧ поговорит с Путиным о протестном движении в России   3

15:38 Смольный "арендует" фикусы и пальмы на год за 1,7 млн рублей   2

15:20 Институт наследия представил подходы к управлению историческим центром Петербурга

15:18 Минюст внепланово проверяет ФБК

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru