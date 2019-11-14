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20:55

Суд арестовал фигуранта дела об "угрозах судье" Евгения Ерзунова

фото ЗакС политика Суд арестовал фигуранта дела об "угрозах судье" Евгения Ерзунова

Басманный суд Москвы арестовал Евгения Ерзунова, обвиненного в угрозах судье Мосгорсуда, на два месяца, передает «МБХ медиа».

Заседание прошло в закрытом режиме. Ерзунов останется под стражей до 11 января 2020 года.

Ранее суд арестовал по тому же делу Алексея Вересова, обвиненного в нарушении ч. 2 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремизму). Еще одного фигуранта, Сергея Половца, отпустили под подписку о невыезде. Его обвиняют в нарушении ч. 1 ст. 296 УК РФ (угрозы убийством).

Дело об угрозах связаны с постами обвиняемых в адрес судьи Мосгорсуда Алексея Криворучко. Последний приговорил к реальному сроку заключения фигуранта «московского дела», актера Павла Устинова.

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