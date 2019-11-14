Медицинский консилиум: пациент - исторический центр Петербурга

В рамках Международного культурного форума эксперты практически весь день потратили на выяснение, насколько бережно надо относиться к историческому центру Петербурга и как его сохранить. Дискуссию разделили на две части, первая вышла более оживленной, но не такой острой, как рассчитывал глава КГИОП Сергей Макаров.

Ценность в сумме

Первая часть дискуссии походила на консилиум врачей, которые склонились над пациентом и выясняют, что ему отрезать, чтобы он не умер. Такой аналогией поделился глава комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров. Управляющий партнер УК «Теорема» Игорь Водопьянов с ним не совсем согласился. По его мнению, собрались вместе гомеопаты, а не врачи разных сфер. Зрителей такая формулировка посмешила.

Медицинскую тему начал президент Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов Николай Шумаков. Он отметил, что «пациент жив - это самое главное». По мнению Шумакова, Петербургу повезло два раза: когда его создали и когда из города перенесли столицу.

- Все присутствующие понимают, что на месте Исаакия был бы круглый открытый бассейн. Внутри Петропавловской крепости - строительство дворца съездов или дворца советов, как повезет. Казанский собор, понятно, был бы, скорее всего, уничтожен и построено здание Газпрома, и так далее, и так далее, - считает архитектор.

Упоминали об этом и другие участники дискуссий, которые придерживались мнения, что важны в Петербурге не только здания по отдельности, но и их сумма. Об этом, например, сказал заслуженный архитектор России Максим Атаянц. Он уверен, что значительная часть исторических домов имеют скромные архитектурные качества. При этом в сумме они представляют из себя огромную ценность, заявил Атаянц.

Он добавил, что нельзя паразитировать на ценном историческом контексте. В какой-то степени Петербург надо оставить в покое, помогая ему жить и устраивая меньше суеты, считает заслуженный архитектор.

- В современной медицине, особенно в платной, есть такая вещь как навязывание дорогих услуг больному, объясняя ему, что без этого он умрет, - сказал Атаянц.

Эта фраза вызвала бурную реакцию в зрительском зале: раздались громкие аплодисменты, с задних рядов кричали: «Браво».

Иностранные же гости форума отметили, что город должен продолжать развиваться. Надо совмещать сохранение исторических зданий и строительство новых, уверен вице-президент Академии архитектуры во Франции Бертран Лемуа. Он уточнил, что старые здания должны адаптироваться под современные потребности общества. Новые дома тоже стоит создавать такими, чтобы они смогли адаптироваться к потребностям будущего, добавил Лемуа.

Его поддержал управляющий объектом всемирного наследия «Исторический центр города Вена» Рудольф Цунке. Он сообщил, что Вена как сохраняет историческую застройку, так и создает новую. При этом, отметил эксперт, необходимо иметь четкие правила и нормы, чтобы грамотно привлекать инвесторов. Прежде чем создавать новые здания необходимо определить, чем оно будет полезно для людей, считает Цунке.

Бабушки и отсутствие закона

По мнению бизнесмена Водопьянова, одной из проблем при реновации исторического центра является большое количество собственников в доме. Для качественного проведения работ надо отселять жителей, но кто-нибудь из собственников обязательно откажется съезжать, уверен управляющий партнер УК «Теорема».

- Любая попытка что-то сделать со зданиями упирается в условную петербургскую бабушку, которая живет там со своим любимым котом. Она пережила там блокаду, и она говорит: «Оставьте меня в покое, я никуда не поеду», - поделился Водопьянов.

Он считает, что необходимо выработать особый механизм ограничения права собственности - тогда делом заинтересуются инвесторы, и оно двинется с места. В пример Водопьянов привел способ скупки ценных бумаг в акционерном обществе: если человек купил 96% акций, то оставшиеся бумаги он может выкупить принудительно.

С тем, что большое количество собственников - это препятствие на пути решения проблем, согласился глава КГИОП Сергей Макаров. При этом, в разговоре с ЗАКС.Ру он заявил, что действовать по предложению Водопьянова не стоит. Сейчас существует только один способ действия в сложившейся ситуации - договариваться, уверен глава КГИОП.

На строгое законодательство обратил внимание и художник-каллиграфист Покрас Лампас. По его словам, некоторые фасады, которые лучше бы украсить изображением, трогать нельзя. Из-за этого из города уезжают художники, которые могли бы творить в Петербурге, но лишены такой возможности, считает Покрас Лампас.

Идею корректировки законов поддержал и архитектор Атаянц. Он считает, что охранное законодательство надо радикально менять.

- Ужесточая его в той части, которая необходима, и существенно видеоизменять в пользу застройщиков там, где это никак не повлияет на внешний вид города, - заявил заслуженный архитектор.

Глава КГИОП Макаров после всех дискуссий отметил, что менять необходимо федеральное законодательство. Сейчас в нем не упоминается наличие объектов ЮНЕСКО, за исключением отдельных элементов, заявил Макаров.

Он также отметил, что ожидал более острую дискуссию. Кто-то мог призывать снести весь исторический центр, предположил глава комитета в разговоре с ЗАКС.Ру.

План работы

Во второй части дискуссии эксперты рассказывали о своих способах сохранения исторических зданий в Стамбуле, Вене и Казани. Для работы с сохранением культурного наследия они разработали или разрабатывают специальные планы. Похожий план действий готовят и для Петербурга - Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия им Д.С.Лихачева готовит подходы к разработке плана управления историческим центром Петербурга и связанным с ним группы памятников. Как пояснила начальник отдела взаимодействия с ЮНЕСКО Надежда Филатова, работу заказало Министерство культуры. Концепция создается только как предложение вариантов, а не сам план управления, уточнила Филатова.

Среди отмеченных ей основных принципов - ориентирование на потребности и ценности людей. Также необходимо помнить о ценности объектов как «воплощения творческого гения человека», учитывать мнение всех заинтересованных сторон и не забывать об экологических вопросах, следует из презентации Института наследия.

Помимо этого, Филатова сообщила, что их концепция предлагает создать собрание или ассамблею из представителей 36 объектов всемирного наследия Петербурга. Они смогут формулировать консолидированную позицию и быть представительным органом при решении принципиальных вопросов.

Глава КГИОП Макаров сообщил, что пока с предложенной концепцией не знаком. Ее только предстоит изучать, уточнил чиновник.

Его коллега, зампред комитета Алексей Михайлов в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что предложение Института наследия довольно сложное.

- Как это будет все реализовываться, как мы будем представителей компонентов брать? Это интересно… Может даже пока забавно выглядит. Будет ли это вече? То, что сказали другие представители, что нужны представители еще от органов, которые принимают решения - таким образом, мне кажется, мы наполним наш новый стадион различными представителями. Сможем ли мы при этом решить что-то? - задался вопросами Михайлов.

При этом, он отметил, что сам процесс поиска решения проблемы - это хорошо. К тому же у комитета уже есть положительный опыт работы с Институтом наследия, добавил зампред КГИОП. Он считает, что институт - одна из немногих организация в России, которая могла бы взяться за такую работу.

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.