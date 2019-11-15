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9:16

Находящийся в международном розыске Петров решил продать "Рольф"

фото ЗакС политика Находящийся в международном розыске Петров решил продать "Рольф"

Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров решил избавиться от бизнеса, уведомляет "Интерфакс", ссылаясь информацию, полученную от подконтрольной предпринимателю компании Delance Limited.

Напомним, в начале сентября Петрова объявили в международный розыск.

По версии СК, в 2014 году он в составе преступной группы в обход закона организовал "трансфер" 4 млрд рублей на свои офшорные счета в Кипре.

В июле основателя "Рольфа" и руководителя департамента развития бизнеса Анатолия Кайро вывели из совета директоров компании.

Петров данный момент находится в Австрии, которая не выдает своих граждан, и возвращаться на родину не собирается. "Я не вернусь в страну, пока уголовное дело не будет закрыто. Австрия не выдаст меня как своего гражданина", - отмечал тогда он.

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