В Забайкалье суд не увидел оскорбления власти в словах местного жителя, назвавшего ФССП "фашиками"

В Забайкальском крае суд прекратил дело местного жителя Андрея Калашникова, который на своей странице "ВКонтакте" оскорбительно отозвался о сотрудниках ФССП, известил глава "Агоры" Павел Чиков.

На заметку Калашникова обратил внимание начальник регуправления ФССП Андрей Малеев, однако в полиции отказались составлять протокол о неуважении к власти, так как служба судебных приставов как таковой властью не является. Кроме того, правоохранители не узрели в публикации "оскорбительной и другой информации в неприличной форме".

Уже в суде Малеев счел данную трактовку неверным толкованием закона, судья с ним согласился и отправил материалы дела на новое рассмотрение в отдел полиции. В свою очередь в МВД обжаловали решение апелляционной инстанции в краевом суде, который вернул дело на новое рассмотрение, после чего дело было прекращено за неимением состава преступления.

В своей заметке, которая вызвала столь бурное негодование в ФССП, Калашников написал следующее: "Да что там говорить - мы вон отделением профсоюза сходили к фашикам фссп в управление поставили им шах и мат, а нас по тв обосрали".