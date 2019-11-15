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11:25

В Забайкалье суд не увидел оскорбления власти в словах местного жителя, назвавшего ФССП "фашиками"

фото ЗакС политика В Забайкалье суд не увидел оскорбления власти в словах местного жителя, назвавшего ФССП "фашиками"

В Забайкальском крае суд прекратил дело местного жителя Андрея Калашникова, который на своей странице "ВКонтакте" оскорбительно отозвался о сотрудниках ФССП, известил глава "Агоры" Павел Чиков.

На заметку Калашникова обратил внимание начальник регуправления ФССП Андрей Малеев, однако в полиции отказались составлять протокол о неуважении к власти, так как служба судебных приставов как таковой властью не является. Кроме того, правоохранители не узрели в публикации "оскорбительной и другой информации в неприличной форме".

Уже в суде Малеев счел данную трактовку неверным толкованием закона, судья с ним согласился и отправил материалы дела на новое рассмотрение в отдел полиции. В свою очередь в МВД обжаловали решение апелляционной инстанции в краевом суде, который вернул дело на новое рассмотрение, после чего дело было прекращено за неимением состава преступления.

В своей заметке, которая вызвала столь бурное негодование в ФССП, Калашников написал следующее: "Да что там говорить - мы вон отделением профсоюза сходили к фашикам фссп в управление поставили им шах и мат, а нас по тв обосрали".

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13:08    
ФССП ведёт себя иногда просто неприлично, как будто оккупанты в захваченном городе.

11:50    
Всё правильно написал. Правда, по-моему, чересчур мягко. Я бы их по другому назвал. А вот то, что им, наконец-то, указали их место - очень радует. Выискались, понимаешь, "органы власти", тудыть их растудыть.

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